Енергоресурси українського видобутку не можуть бути дешевими - це маніпуляції, - Карел Хірман



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За словами експерта, для нарощування видобутку необхідні значні інвестиції

За останні 10 років в Україні спостерігається в кращому випадку стагнація видобутку газу, - експерт

Українські енергоресурси не можуть бути дешевими, адже їх видобуток вимагає значних інвестицій. Про це в інтерв'ю Ua.news заявив експерт з енергетики Стратегічної групи радників по підтримці реформ при уряді України, радник з енергетичних питань прем'єр-міністра Словаччини (2010-2012) Карел Хірман.

«Багато експертів стверджують, якщо взяти внутрішній видобуток газу, то він буде дуже дешевим і ціни на паливо знизяться в рази. За останні 10 років в Україні спостерігається в кращому випадку стагнація видобутку газу. Якщо це так, що і при низьких цінах на газ для населення був видобуток прибутковим і перспективним, то чому ми не спостерігали за «газовою лихоманкою?», - запитує Хірман.

За словами експерта, для нарощування видобутку необхідні значні інвестиції. Однак якщо цього не зробити, замість приросту видобутку Україна отримає різке зниження і зростання імпорту. «Тут треба врахувати важливий нюанс - різницю вартості видобутку на старих і на нових свердловинах. На застарілій свердловині витрата на видобуток мізерна, але і видобуток знижується і з роками він вже теж мізерний. Тому необхідна розвідка нових родовищ і створення нових свердловин з видобутку «блакитного палива» і це вимагає залучення величезних коштів. І ці витрати треба закладати і в ціну на газ для населення. Інакше Україна в найближчі роки замість приросту видобутку газу отримає зворотний результат - різке зниження і зростання залежності від імпорту, що буде набагато дорожче», - зазначив він.

На думку Хірмана, Україна нікуди не дітися від підвищення тарифів. Причому МВФ в даній ситуації грає не ключову роль, а лише функцію «доктора». «Він говорить «ти хворий, ти не можеш так далі, у тебе висока температура, потрібно це лікувати ». Так, спершу це буде некомфортно, від лікування може бути навіть гірше, ніж під час протікання хвороби, але в кінці кінців прийде одужання. Інакше у нас вся система енергопостачання обвалиться», - підкреслив Карел Хірман.

Нагадаємо, в 2016 році на вимогу міжнародних партнерів і донорів Україна ввела принцип імпортного паритету на енергоресурси.

При цьому напередодні виборів ряд політичних популістів закликають відійти від практики ринкового ціноутворення на енергоресурси. Зокрема, Юлія Тимошенко заявляє, що в разі перемоги на президентських виборах знизить тарифи на газ вдвічі.

Аналогічної думки дотримується енергоексперт Андрій Герус, який допускає, що підвищення цін на газ здійснюється в інтересах олігархів. При цьому раніше держава субсидіювала «Нафтогаз», а зараз - субсидіює субсідіантів і неплатників.