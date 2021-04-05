Аварійна служба газу в Кривому Розі відзвітувала про свою роботу у 2021 році

80% викликів аварійної служби «Криворіжгазу» пов’язані з несправностями внутрішньобудинкових систем газопостачання

У першому кварталі 2021 року аварійно-диспетчерська служба АТ «Криворіжгаз» прийняла від споживачів майже 2 тис. заявок, з яких 1861 про витік газу. Майже 80% з цих викликів пов’язані з запахом газу в приміщеннях, де встановлені газові прилади, та в під’їздах. Всі вони відносяться до внутрішньобудинкових мереж. Про їх обслуговування має подбати власник або балансоутримувач, уклавши договір.

Найбільш поширеними причинами витоків газу є самовільне втручання споживачів у систему газопостачання, заміна газових приладів та відсутність проведення регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

«Вісім аварійних бригад АДС чергують цілодобово, оперативно виїжджають на виклики, ліквідовують аварійні ситуації, щоб забезпечити безпечну та безперебійну доставку газу. Та більшості випадків можна уникнути за умови проведення регулярного технічного обслуговування внутрішніх мереж. Укладання договорів на технічне обслуговування дає змогу провести ремонт чи заміну обладнання завчасно», - розповідає директор технічний АТ «Криворіжгаз» Борис Рибка.

Проводити технічне обслуговування може обрана власником чи балансоутримувачем компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, відповідну матеріально-технічну базу та спеціально навчений персонал.

Всі роботи, які потрібно провести під час технічного обслуговування мереж, та їх вартість визначаються індивідуально для кожного споживача в залежності від його обладнання. Дізнатися всю інформацію та підписати договір можна у всіх 104.ua клієнтських просторах, які обслуговують клієнтів АТ «Криворіжгаз». Також отримати консультацію можна в контакт-центрі 067 62 92 104, 056 46 26 104.

Нагадуємо, що відповідальністю Оператора ГРМ є тільки розподільні газопроводи. За внутрішні мережі та газове обладнання у квартирах і приватних будинках відповідальні власники, за загальні мережі в багатоповерхівках – балансоутримувач (ОСББ, керуюча компанія або інше підприємство, яке надає послугу з утримання будинку). Це передбачено законом «Про житлово-комунальні послуги», в якому вказано, що технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання проводяться за рахунок співвласників (ст.14, п.3). В затверджений НКРЕКП тариф на розподіл газу витрати на ці роботи не закладені.

Межа, де починається внутрішньобудинкова мережа, визначається актом балансової належності. Як правило, це точка приєднання до розподільного газопроводу. Фактично, внутрішньобудинкові мережі – це всі газові мережі від вентилю на вході в будинок: газові труби на фасадах будинків та всередині приміщень, підключене до них обладнання.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.