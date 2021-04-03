У Києві вибухом зруйнувало гараж, під завалами шукають потерпілих

Будівлю знищено повністю, також частково було пошкоджено сусідній житловий будинок та літню кухню

За попередніми даними, стався вибух газоповітряної суміші

У Києві внаслідок вибуху зруйновано і пошкоджено кілька будівель, під завалами шукають імовірних потерпілих. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці.

«3 квітня о 15:43 до столичної Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на вулиці Карла Маркса, що у Солом‘янському районі столиці, стався вибух, в наслідок якого стався обвал 2-поверхової будівлі, ймовірно під завалами є люди», – ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, стався вибух газоповітряної суміші у гаражі. Будівлю знищено повністю, також частково було пошкоджено сусідній житловий будинок та літню кухню.

Вогнеборці відразу почали розбирати конструкції та шукати потерпілих.

«За інформацією власниці гаражу, в приміщенні, що обвалилося, нікого не було. До місця події прямує кран для того, щоб підняти плити перекриття, та остаточно переконатись, що там нікого немає», – додали у ДСНС.

На місці події працює 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 рятувальників від ДСНС, а також 3 одиниці техніки та 17 осіб рятувальників КМДА.

Причини виникнення цієї події встановить слідство.

Нагадаємо, У Білоцерківському районі на Київщині під час спалювання сухої трави загинула 80-річна жінка. Її останки виявили вогнеборці, що прибули на гасіння пожежі.

Тим часом, на Вінниччині полум’ям було знищено майже 30 гектарів сухої рослинності. Ймовірна причина виникнення пожеж – необережне поводження з вогнем.

Як повідомляє на своєму сайті Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуації Вінниччини, за добу рятувальники Вінниччини 14 разів виїжджали на ліквідацію загорянь сухої рослинності. Зокрема, пожежі в екосистемах були ліквідовані в Гайсинському, Козятинському, Томашпільському, Жмеринському, Вінницькому, Гніванському, Іллінецькому, Оратівському та Бершадському районах області.