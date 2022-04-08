Австралія передає Україні бронеавтомобілі Bushmaster на $38 млн (фото)

Зеленський 31 березня звернувся до парламенту Австралії з промовою і попросив бронетранспортери Bushmaster

Австралія передає Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster ціною близько $38 млн. Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко у Facebook.

«Австралія передає 20 Бушмайстрів ціною 50 мільйонів австралійських доларів ($38 млн). Історичний момент», – написав Мірошниченко.

Як зазначив український посол, за даними австралійських фахівців з питань національної безпеки, це було найшвидшим рішенням щодо виділення військової допомоги в історії країни.

«Президент Володимир Зеленський 31 березня звернувся до парламенту з промовою і попросив бронетранспортери Bushmaster. Наступного ранку прем'єр-міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом все сталося за один день. Вранці попросив, і до кінця дня вже було погодження», – зазначив Мірошниченко.

Як повідомлялося, на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Брюсселі Столтенберг зазначив, що кожна зброя, використана на території України українською армією проти іноземного агресора, є оборонною за визначенням.