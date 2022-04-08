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    Економіка та фінанси

    Австралія передає Україні бронеавтомобілі Bushmaster на $38 млн (фото)

    Австралія передає Україні бронеавтомобілі Bushmaster - Австралія передає Україні бронеавтомобілі Bushmaster на $38 млн (фото)
    Австралія передає Україні бронеавтомобілі Bushmaster
    фото: Василь Мірошниченко у Facebook

    Зеленський 31 березня звернувся до парламенту Австралії з промовою і попросив бронетранспортери Bushmaster

    Австралія передає Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster ціною близько $38 млн. Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко у Facebook.

    «Австралія передає 20 Бушмайстрів ціною 50 мільйонів австралійських доларів ($38 млн). Історичний момент», – написав Мірошниченко.

    Як зазначив український посол, за даними австралійських фахівців з питань національної безпеки, це було найшвидшим рішенням щодо виділення військової допомоги в історії країни.

    «Президент Володимир Зеленський 31 березня звернувся до парламенту з промовою і попросив бронетранспортери Bushmaster. Наступного ранку прем'єр-міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом все сталося за один день. Вранці попросив, і до кінця дня вже було погодження», – зазначив Мірошниченко.

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    Австралія передає Україні бронеавтомобілі Bushmaster на $38 млн (фото)
    Австралія передає Україні бронеавтомобілі Bushmaster на $38 млн (фото)
    Австралія передає Україні бронеавтомобілі Bushmaster на $38 млн (фото)
    Австралія передає Україні бронеавтомобілі Bushmaster на $38 млн (фото)
    Австралія передає Україні бронеавтомобілі Bushmaster на $38 млн (фото)
    Австралія передає Україні бронеавтомобілі Bushmaster на $38 млн (фото)
    фото: Василь Мірошниченко у Facebook

    Як повідомлялося, на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Брюсселі Столтенберг зазначив, що кожна зброя, використана на території України українською армією проти іноземного агресора, є оборонною за визначенням.

    Теги: росія окупанти НАТО Австралія зброя війна посол Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Австралія передає Україні бронеавтомобілі Bushmaster на $38 млн (фото)