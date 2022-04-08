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    Події в Україні

    ЄС виділить 500 млн євро на постачання озброєння Україні

    ЄС виділить 500 млн євро на постачання озброєння Україні

    Президент Європейської ради також подякував главі дипломатії ЄС Жозепа Борреля за пропозицію додаткового фінансування

    Голова Європейської Ради Шарль Мішель підтримав пропозицію виділити ще 500 млн євро на постачання озброєння для України. Озброєння, закуплене за ці кошти, прибуде в Україну в найближчі тижні. Про це повідомив в Twitter Шарль Мішель.

    «Після швидкого схвалення новий транш сумарно збільшить до 1,5 мільярда євро підтримку ЄС, вже надану на військову техніку для України», – заявив Мішель.

    Президент Європейської ради також подякував главі дипломатії ЄС Жозепа Борреля за пропозицію додаткового фінансування.

    Як повідомлялося, на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Брюсселі Столтенберг зазначив, що кожна зброя, використана на території України українською армією проти іноземного агресора, є оборонною за визначенням.

    Теги: МЗС ЄС росія окупанти НАТО війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    ЄС виділить 500 млн євро на постачання озброєння Україні