Переселенців попрохали виїхати з Дніпропетровщини

Ситуація на Донецькому напрямку може загостритися, тому кількість переселенців на Дніпропетровщині може збільшитися

Обласна влада просить виїжджати з Дніпропетровщини внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони регіону Микола Лукашук на своїй сторінці у Facebook.

Переселенців, які хочуть та можуть виїхати, обласна влада закликає переїжджати до західних регіонів України. Це зменшить навантаження на громади та допоможе впоратися із можливим напливом людей.

«Обласна влада не закликає залишати домівки жителів Дніпропетровщини. Рішення про виїзд приймайте самостійно. Я наголошую: причин для паніки немає! Наразі ситуація на Дніпропетровщині стабільна і знаходиться під повним контролем Збройних сил України. На всіх напрямках – Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому наші ЗСУ зараз міцно тримають оборону, і триматимуть її до перемоги. Будь ласка, вірте в наші Збройні сили і не піддавайтеся паніці», – зазначив Микола Лукашук.

Він додав, що з Дніпра та Кривого Рогу щодня курсують евакуаційні потяги. Виїхати можна й власним транспортом – дороги відкриті.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українські захисники вибили російських окупантів з із Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Як повідомлялося, Росія обстріляла ракетами одну із залізничних станцій на сході України.