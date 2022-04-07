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    В Україні йде оборонна війна, тому наступальна зброя теж є оборонною – Столтенберг

    Українські військові потребують літаків для оборони країни&nbsp; - В Україні йде оборонна війна, тому наступальна зброя теж є оборонною – Столтенберг
    Українські військові потребують літаків для оборони країни 
    фото: Міноборони

    Для захисту України буде використана будь-яка зброя, включаючи танки та швидкісні реактивні літаки

    Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг пояснив, що оскільки Україна веде оборонну війну, то у поставках зброї для неї немає відмінності між наступальною та оборонною зброєю. Про це він сказав на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Брюсселі.

    Дмитро Кулеба також, спілкуючись зі ЗМІ, зазначив, що у війні, яку веде Україна, немає різниці між наступальною та оборонною зброєю.

    «Кожна зброя, використана на території України українською армією проти іноземного агресора, є оборонною за визначенням. Країни, які кажуть, що надаватимуть Україні оборонну зброю, але не в змозі надавати наступальну зброю, лицемірять», – сказав Кулеба.

    Він зазначив, що для захисту України буде використана будь-яка зброя, включаючи танки та швидкісні реактивні літаки.

    Єнс Столтенберг сказав, що погоджується з Дмитром Кулебою.

    «Україна веде оборонну війну. Ця відмінність між наступальною зброєю та оборонною зброєю насправді не має реального значення в оборонній війні», - зазначив він.

    Столтенберг нагадав позицію НАТО, яка полягає у докладанні всіх зусиль, щоб війна не вийшла за межі України.

    «Ми надаємо допомогу, але працюємо над тим, щоб запобігти ескалації конфлікту», – додав він.

    Тим часом Москва в істериці через ленд-ліз для України: речник Путіна зробив заяву.

    Сенат США одноголосно ухвалив закон, який уповноважує президента Джо Байдена активувати програму ленд-лізу. Востаннє цю програму було прийнято під час Другої світової війни.

    Як відомо, Столтенберг вважає, що Кремль не відмовиться від широкомасштабного наступу на Україну.

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    Теги: росія окупанти США НАТО зброя війна Україна Єнс Столтенберг Сенат США окупація #stoprussia
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    В Україні йде оборонна війна, тому наступальна зброя теж є оборонною – Столтенберг