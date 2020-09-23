Автопарк Верховної Ради покращать за 12,6 млн грн



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Поставки авто очікуються до кінця року

Апарат Ради хоче купити 14 автівок Toyota Camry

Апарат Верховної Ради України планує 10 листопада провести аукціон із закупівлі 14 автомобілів марки Toyota Camry за 12,6 мільйона гривень.

Відповідне оголошення опубліковане на сайті державних закупівель.

За умовами тендеру, 13 авто повинні бути з салоном чорного кольору і один – бежевого, всі 2020 року випуску, і чотири з них – покращеної комплектації.

У комплектацію автомобілів входить, зокрема, підігрів передніх сидінь, тоноване скло, прикрашені шкірою сидіння, клімат-контроль, обігрів заднього скла тощо.

Поставки авто очікуються до кінця року.

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Зазначимо, що на офіційних сайтах з продажу автомобілів ціни на Toyota Camry стартують від 800 тисяч гривень.