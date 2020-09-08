У райцентрі на Рівненщині за вартістю удвічі більше початкової відкрили сучасний спорткомплекс (фото)



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На відкриття «Сарни-Арени» міністр Вадим Гутцайт прибув особисто Світлина із соцмереж

Роботи велися з 2011 року

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт відрапортував про відкриття спортивного комплексу в Сарнах на Рівненщині за проєктом «Велике будівництво».

«Відбулося відкриття нового спорткомплексу в місті Сарни, у якому розміщено ігровий спортивний зал з трибунами на 760 місць. Вже незабаром тут проводитимуться змагання з баскетболу, волейболу, футзалу, гандболу та тенісу. А найголовніше, що тут тренуватимуться не тільки діти, чи професіональні атлети, а й всі охочі вести активний спосіб життя та займатися спортом. Чим більше українців будуть долучатися до фізичної активності, тим більше в країні буде здорових та щасливих людей.

Наголошую, що місцева влада по всій країні повинна розуміти, що без розвитку спортивної інфраструктури неможливий розвиток фізичної культури в цілому. Без цієї вкрай важливої складової ми не побачимо більше чемпіонів, які прославляють нашу країну на весь світ», - написав Вадим Гутцайт у себе в «Фейсбуку».

Зауважимо, що будівництво «Сарни-Арени» тривало з 2011 року. Саме тоді з районного бюджету виділили 461,9 тисяч гривень на виготовлення документації для будівництва спорткомплексу. Однак, на той час не вдалося залучити на будівництво кошти з державного бюджету. Тому процес був відтермінований до 2015 року, коли за підтримки обласної влади вдалося зрушити питання з мертвої точки. А вже наступного року на будівельному об’єкті заклали перший камінь під майбутню споруду.

За підрахунками департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації, будівництво мало обійтися у 40,9 мільйона гривень. Відтак у травні 2016 року департамент оголосив тендер на визначення підрядника, який до 25 грудня 2017 року мав здати об’єкт.

Переможницею стала компанія «Фіалка», яка на торгах запропонувала проект найдешевший будівництва – 29,95 мільйона гривень. Надалі терміни завершення робіт постійно відкладалися у зв’язку з недофінансуванням.

Доти, доки через зростання заробітної плати та подорожчання деяких робіт, проєктно-кошторисну документацію не надіслали на коригування комплексною державною експертизою. За інформацією «Рівне Вечірнє», згiдно експертного висновку в 2018 році кошторисна вартість об’єкта подорожчала чи не вдвічі і становила 75,84 мільйона гривень. Станом на 25 грудня 2018 року, за даними департаменту, на будівництво об’єкта виділили лише 39,265 мільйона гривень. Цих коштiв було недостатньо для завершення робіт.

31 серпня 2018 року оголосили новий тендер на добудову об’єкта. Очікувана вартість – трохи більше ніж 45,6 мільйонів гривень. Дату закінчення перенесли на 26 грудня 2019 року. Участь в тендері взяли дві фірми, які не торгувалися, і тому перемогу ціною в 45,599 мільйона гривень отримала все та ж «Фіалка». Згідно з додатковою угодою вiд 9 квiтня 2019 року, торік на будівництво виділили лише 981,8 тисяч гривень. Відповідно строки знову змістили – до 26 грудня 2020 року.

В січні 2020 року готовність спорткомплексу становила лише 60%. Тож за клопотанням очільника Рівненської облдержадміністрації Віталія Коваля об’єкт включили до президентської програми «Велике будівництво», аби якнайшвидше добудувати комплекс. Цікаво, що 31 серпня 2020 року на завершення робіт «Фіалці» додали ще 5,85 мільйона гривень, без тендеру, по переговорній процедурі. Чиновники обласного управління обґрунтовували це тим, що ніби то в проєкті не врахували деякі роботи - благоустрій та освітлення території, що знаходиться у спільному користуванні із ТОВ «Колос» відповідно до погодженої схеми із влаштуванням двох автостоянок з влаштуванням сепараторів нафтопродуктів та ємкостей для очищеної води до них; заміну самопливної каналізаційної мережі на напірну; встановлення вивіски «Сарни Арена» на центральному вході у будівлю.

У підсумку відзначається, що будівництво спорткомплексу обійшлось у майже 86,5 мільйонів гривень. Це більш ніж удвічі більше, ніж проєкт був прорахований на початку.