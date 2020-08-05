30 тис. порцій кави. «Укроборонпром» здивував черговим тендером



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Підприємство мало отримувати кавомашину до 1 серпня

Підприємство вирішило закупити кавомашину за 25 тис грн, де можна буде протягом чотирьох місяців приготувати 30 тис порцій кави

Державний концерн «Укроборонпром» вирішив купити кавомашину за 25 тисяч гривень. Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, повідомляють Українські Новини.

Підприємство домовилося з приватним підприємством «Кава тревел» (Харків) про придбання обладнання.

Підприємство мало отримати кавомашину до 1 серпня.

Відповідно до тендерної документації «Кава тревел» поставить італійську кавоварку OCS SAE Aulika, що може зварити до 130 кавомолочних напоїв на годину, має капучинатор, фільтр для води і кавомолку.

Також «Укроборонпром» провів тендер на надання послуг з приготування кави, у якому взяли участь дві людини. Підприємець Олександр Стужук запропонував нижчу ціну 95,55 тис. гривень. Також в цьому тендері брав участь ФОП Ващилко з пропозицією 110,7 тис. гривень.

У тендерній документації йдеться, що каву в «Укроборонпромі» варитимуть для 250 співробітників. За чотири місяці з вересня до грудня на кавомашині мають зварити 30 000 порцій американо, еспресо, ірландський капучино, шоколаду, латте, капучино, мокачино, чаю.

Раніше повідомлялося, що підприємства «Укроборонпрому» найбільше заборгували з виплати зарплати у Києві.

Нагадаємо, наприкінці липня гендиректор «Укроборонпрому» Абромавичус натякнув на відставку.







