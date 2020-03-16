Банк нарахував «борг» по карті, якою ви не користуєтеся. НБУ пояснив, що робити



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В НБУ пояснили, що робити, якщо банк самовільно відкрив кредит, щоб списувати платежі за обслуговування карти

Кожна третя скарга споживачів фінансових послуг до Національного банку стосується кредитних відносин із банками

У Національному банку України пояснили, що слід робити банківським клієнтам, якщо вони отримали від банку рахунок за обслуговування платіжної картки, якою вже довгий час не користувалися.

Про це свідчить інформація на сайті регулятора.

«Однією з поширених проблем, щодо вирішення яких звертаються до НБУ, є така: клієнт у банку отримав карту, щомісячний платіж за її обслуговування складає умовно 20 грн. Упродовж тривалого часу – 2-3 років – він не користувався картою, а потім виявив, що має заборгованість перед банком на суму умовно 20 тис. грн (або й значно більшу). Справа в тому, що банк самостійно відкрив кредитний ліміт, щоб за рахунок нього списувати кошти за обслуговування картки. Водночас споживач не підписував із банком кредитного договору, а також не отримував від банку інформації про реальну річну процентну ставку за відкритим кредитом та про платежі у випадку прострочення», – ідеться в повідомленні.

Як вирішити таку ситуацію:

спочатку звернутися безпосередньо до банку і вказати на відсутність кредитного договору з установою;

пояснити працівникам банку, що вам не надавалась інформація про реальну річну процентну ставку, загальну вартість кредиту, платежі у випадку прострочення;

наголосити, що вимоги банку про погашення боргу за кредитом є безпідставними, адже банк списав борг та відсотки за рахунок кредиту, на який ви навіть не погоджувалися.

Упродовж місяця банк має надати вам відповідь:

якщо вона вас не задовольнила, необхідно звернутись до Національного банку. Профільний підрозділ – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг – розглянути скаргу і звернутись до банку за поясненнями, якщо ваші права справді були порушені.

Як зазначається, практика свідчить, що після звернень Національного банку до банків у таких ситуаціях банки переважно погоджуються з аргументами регулятора та споживача і в результаті списують нарахований борг.

У ситуаціях щодо звернень, які надходили до НБУ, регулятор використовував такі аргументи:

відповідно до Умов та правил надання банківських послуг самого банку він може списувати платіж за рахунок наявних на рахунку коштів (а не відкриваючи кредит);

відповідно до Умов та правил надання банківських послуг самого банку списання платежу за обслуговування карти припиняється, якщо картою не користуються протягом 90 днів;

споживач не підписував кредитний договір та не давав згоду на встановлення кредитного ліміту, що є вимогою українського законодавства;

споживач не був ознайомлений із документами, де вказано реальну річну процентну ставку за кредитом, його загальну вартість, платежі у випадку прострочення, що є вимогою українського законодавства.