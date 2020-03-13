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    Економіка та фінанси

    Нацбанк витратив майже мільярд доларів на підтримку гривні

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    Український валютний ринок реагує на ситуацію з поширенням коронавірусу у світі, - голова НБУ - Нацбанк витратив майже мільярд доларів на підтримку гривні
    Український валютний ринок реагує на ситуацію з поширенням коронавірусу у світі, - голова НБУ

    Протягом 10-13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку $981,60 млн

    Національний банк України протягом 10-13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку $981,60 млн. Про це повідомляється на сайті НБУ.

    За даними центробанку, $139,60 млн було продано на двох аукціонах, які пройшли 12 і 13 березня, $39,00 млн - за допомогою інтервенцій за кращим курсом, 803,00 млн доларів з допомогою інтервенцій за загальним курсом.

    Зазначимо, НБУ продає валюту на міжбанківському ринку, при цьому не змінюючи тренд, а лише згладжуючи надмірні коливання. Протягом тижня офіційний курс долара до гривні виріс на 4,7% - з 24,92 до 26,09 грн/долар.

    Як заявив глава НБУ Яків Смолій, український валютний ринок реагує на ситуацію з поширенням коронавірусу у світі. За його словами, на сьогодні спостерігається турбулентність на фінансових і товарних ринках, погіршення настроїв.

    До відома, у Нацбанку запевняють, що економічного підґрунтя для падіння гривні нема.

    Як повідомлялося, 12 березня Нацбанк знизив облікову ставку.

    Також нагадаємо, що Нацбанк вже витратив понад $600 млн для стримування падіння гривні.

    До слова, Нацбанк відправлятиме гривні у сховище на двотижневий карантин через коронавірус.

     Читайте також: 
    Національний банк ринок гривня Яків Смолій коронавірус
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