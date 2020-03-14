Курс долара стане ще вищим. Фінансисти дали прогноз на тиждень



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Експерти кажуть, що незабаром буде по 27 гривень за долар

Плавні коливання курсу відразу після довгих вихідних змінилися різким подорожчанням долара, в результаті за три дні готівкова гривня втратила майже 7% вартості, в грошах це 1,7 грн на кожному доларі. Курс впав до 26 грн/долар і більше, востаннє гривня так дешево коштувала 8 місяців тому.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко – роз’яснили причини такої поведінки долара і оцінили можливі тренди на наступний тиждень, повідомляє «Сегодня».

Що сталося з курсом за тиждень

Перші ознаки того, що з доларом щось не так, проявилися ще 8-9 березня, на вихідні. Зазвичай стабільний в неробочі дні готівковий курс почав різко зростати, в середньому по 25 копійок в день, і до вечора першого робочого денного 10 березня набрав 75 копійок, дійшовши до 25,75 грн/долар. За 11 березня курс виріс відразу на 65 копійок, за 12 березня – ще на 17 коп., дійшовши в середньому до 26,57 грн/долар.

Населення почало в паніці скуповувати валюту, а банки і обмінники, відповідно, накрутили курс, який в деяких точках досяг 27,5-27,7 грн/долар. При цьому спред (різниця між ціною покупки і продажу) дійшов до 1 гривні і більше.

У п’ятницю паніка вляглася, відповідно і середній курс продажу виріс всього на п’ятак, до 26,62 грн/долар, а максимальний відкотився до 26,81. Але можна було знайти невеликі обсяги готівки навіть по 26,35 грн/долар. Цікаво, що спред за добу впав майже вдвічі, до 64 копійок на доларі, за рахунок збільшення банками і пунктами обміну курсу покупки валюти.

Нацбанк почав підвищувати курс тільки після вихідних, з 10 березня, але його значення жодного разу не перевищило 26 гривень: навіть в п’ятницю 13-го було 25,86 грн/долар. При тому, що на міжбанківському ринку в п’ятницю безготівкова валюта торгувалася в межах 26,16-26,19 грн/долар.

Лише на понеділок, 16 березня, регулятор встановив курс 26,09 грн/долар.

Головні причини змін

За словами Андрія Шевчишина, після 10 березня склалася ціла низка негативних факторів, які в сукупності призвели до зриву курсу гривні в піке, на щастя, не дуже круте.

«Реалізувалися накопичені очікування, про які давно говорили фінансові аналітики. На тлі падіння фондових ринків, зниження цін на сировину, перш за все на зерно, одним з найбільших експортерів якого є Україна, всі розуміли: колись це падіння відбудеться, – каже Андрій Шевчишин. – І ось у вівторок 10 березня Мінфін вперше за останні місяці не став проводити аукціон з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). Провівши переговори з дилерами, великими власниками пакетів ОВДП, в Мінфіні з’ясували: інтерес нерезидентів відсутній. Навпаки, вони готові продавати ОВДП. Ну і поширення коронавірусу, оголошений нашою владою карантин, який змусив населення ажіотажно купувати «про всяк випадок» валюту. У підсумку – курс почав пікірувати».

Олег Пендзин нагадав про великі виплати Мінфіну за зобов’язаннями: 11 березня – платіж за ОВДП на 950 млн грн, 13 березня – виплата МВФ 407 млн доларів, що, як і прогнозувалося, істотно послабило курс гривні.

«Процеси на валютному ринку носять елементи паніки, подібної до тієї, що подекуди відбувається зараз в магазинах: люди виносять пачками сіль, кілограмами гречану та інші крупи, макарони і так далі, – зазначив Пендзин. – І те, і інше робити не треба. У першому випадку відбувається збагачення фінансових спекулянтів, у другому випадку – торгових».

Олександр Охрименко стверджує, що таке значне зростання курсу носить суто спекулятивний характер. І спровокували паніку комерційні банки, які з початку тижня почали купувати в рази більше валюти на міжбанку, чим викликали зростання попиту у інших покупців. Мовляв, «банкіри більше знають про щось», раз цікавляться доларами.

Чого очікувати наступного тижня

Андрій Шевчишин говорить, що паніка поступово спадає і ринок шукає точку рівноваги.

«Ми ще не досягли точки рівноваги, тренд зміни курсу як і раніше залишається висхідним, але темпи зростання значно менші, ніж два дні тому, – зазначив Шевчишин. – Нацбанк оцінює цю ситуацію як «емоційний рух ринку» і зараз активно пропонує валюту, щоб збити ажіотаж. Вже продано близько 800 млн доларів, і це не межа. Тому прогноз на наступний тиждень такий: ринок буде заспокоюватися, долар продовжить зміцнюватися, але набагато повільніше, ніж раніше. При цьому можливі коливання готівкового курсу вгору-вниз від 26,5 грн/долар».

Олег Пендзин оцінює ситуацію по-іншому.

«Продані НБУ на міжбанку 780 млн доларів за три дні не змогли погасити попит на валюту, – зазначив Пендзин. – Тому якщо продажі продовжаться, а найімовірніше, що так і буде, це послабить як ажіотаж, так і зростання курсу. У підсумку Національний банк розтягне на кілька місяців процес девальвації гривні до закладених в держбюджеті середньорічних 27 грн за долар».

Але експерт зазначив тиск на курс такого непередбачуваного фактора, як дії нерезидентів-власників українських ОВДП. За словами Олега Пендзина, у них на руках цінних паперів на суму близько 100 млрд гривень.

«Якщо нерезиденти відразу захочуть продати хоча б половину ОВДП, курс знову впаде. Але наступного тижня таке малоймовірно», – переконаний Олег Пендзин.

А ось Олександр Охріменко впевнений: Нацбанк не допустить подальшого підйому готівкового курсу вище 27 гривень за долар і навіть спробує його знизити.

«Вчора угоди на міжбанку були символічними, банки імітували діяльність, схоже, вони вже «наїлися» валюти. Стабілізація видна, але наступного тижня курс може ще лихоманити, новий рівноважний курс стане відомий ближче до кінця березня», – сказав Охріменко.

Продавати чи купувати валюту

Два експерти – Олег Пендзин і Андрій Шевчишин – як і раніше радять поступово переводити гривневі заощадження у валюту.

«Можна прогнозувати, що найближчим часом гривня продовжить стійкий девальваційний рух в зону 27 грн за долар, – говорить Шевчишин. – Тому ті, хто купить на наступному тижні долари або євро за вигідним курсом, згодом виявляться у виграші».

А ось Олександр Охріменко чекає наступного тижня відкату курсу нижче 26,5 гривні за долар. Унаслідок якого від конвертації гривні в валюту варто утриматися хоча б до п’ятниці 20 березня.

Здавати наявну валюту без особливої необхідності аналітики не радять, тільки під конкретні негайні витрати в гривні.