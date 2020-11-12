Без негайного перезавантаження НКРЕКП енергоринок чекає колапс, – нардеп

Критика дій НКРЕКП відбувається на фоні корупційного скандалу з головою комісії Валерієм Тарасюком

Питання неконституційності на нелегітимності чинного складу НКРЕКП потребує негайного вирішення, оскільки існує реальна загроза повного колапсу енергоринку.

Про це під час прес-конференції в агентстві «Інтерфакс-Україна» 11 листопада заявив співавтор конституційного подання про визнання неконституційним діючий склад НКРЕКП, народний депутат Олексій Кучеренко.

«Я як профільний перший заступник голови паливно-енергетичного комітету хочу сказати, що сьогодні дестабілізувати на ринку електроенергії нічого не треба. Там все і так настільки дестабілізовано, що якщо негайно не приймати управлінських рішень там вже насувається повний колапс», – зазначив він.

За словами нардепа, всі державні енергокомпанії, зокрема «Енергоатом» та «Укренерго» за 9 місяців 2020 року отримали мільярдні збитки, а загальна заборгованість на енергоринку сягає 80-100 млрд грн.

«В мене питання – НКРЕКП, а що ви робите на цьому ринку, якщо ви як регулятор задаєте і приймаєте правила роботи цього ринку, контролюєте роботу, тобто те, що вони не працюють і контролюєте і дотримуєте виконання ліцензійних умов. Скажіть будь ласка, ми сьогодні готуємо приватизацію за борги, ми сьогодні доводимо до банкрутства і хочемо продати системний оператор «Укренерго», – наголосив нардеп.

Кучеренко додав, що сьогоднішня криза з конституційним статусом стала результатом безвідповідального підходу до законотворення.

«Поспішний турборежим і нехтування нормами законотворчості і принципами законотворчості вчергове призвели до того, що було прийнятий закон з порушеннями Конституції і тепер ми вимушені просити КС розглянути ці порушення. Нам доведеться як депутатам приводити вчергове закони у відповідності до Конституції. Треба відразу писати закони, які відповідають Конституції», – зазначив Кучеренко.

Нагадаємо, 4 листопада до Конституційного суду надійшло подання від 50 депутатів від майже всіх фракцій і груп про визнання неконституційними указів президента про призначення діючих членів НКРЕКП.

На думку депутатів, президент під час призначення членів комісії вийшов за межі конституційних повноважень, через що діючий склад НКРЕКП нелегітимний. За словами народного-депутата Олексія Кучеренка, закон про НКРЕКП потребує негайного приведення у відповідність до Конституції.

Більшість членів діючого складу НКРЕКП були призначені в жовтні 2019 року. З грудня того ж року розпочалася найбільша за всю історію незалежності криза на енергетичному ринку.

Відповідальність за неї, за даними тимчасової слідчої комісії парламенту, лежить на НКРЕКП. Дії комісії також розкритикували Європейське Енергетичне співтовариство та Антимонопольний комітет України. Останній звинуватив регулятор в штучному обмеженні конкуренції і свідомому створенні умов для маніпуляцій.

Критика дій НКРЕКП відбувається на фоні корупційного скандалу з головою комісії Валерієм Тарасюком, щодо якого НАЗК розпочало антикорупційну перевірку через сімейний енергетичний бізнес.