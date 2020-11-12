Суддя Конституційного суду: президент відмовляє мені в охороні

Ігор Сліденко заявив, що має намір виїхати з України у цілях безпеки своєї сім’ї

Суддя Конституційного суду і доповідач у резонансній справі Ігор Сліденко попросив надати йому охорону.

Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Остапу Дроздову, повідомляє «Главком».

«Іще тиждень тому я подав заяву про охорону, але мені відмовляють. Щоб ви розуміли: управління державної охорони знаходиться у віданні президента України. От президент відмовляє мені в охороні, вважаючи ситуацію нормальною. А я вважаю, що вона критична», - наголосив суддя.

Крім цього, Сліденко зазначив, що має намір виїхати з України у цілях безпеки своєї сім’ї.

«Є люди, життя яких залежить від мене. І тому я не можу ризикувати їхнім життям. Це моя сім’я. Єдине, чого я боюся – це не контрольованого розвитку подій. Хто може дати гарантії, що натовп, який був біля будівлі Конституційного суду, не ввірветься в середину? Завжди у таких справах є ексцес виконавця і його треба враховувати», - зауважив суддя.

Як повідомляв «Главком», 8 жовтня суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко написав заяву про свою відставку. Заява знаходиться у Конституційному суді.

«Сьомого жовтня мені зателефонували і сказали, що я повожуся неправильно. Восьмого жовтня я написав заяву про відставку. Тому я маю моральне право говорити про ці речі (тиск на суд - ред.). Вона знаходиться в суді, її має розглядати суд», - розповів він.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Також судді вважають, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Також нагадаємо, що очільник Конституційного суду не збирається йти у відставку.

30 жовтня біля Конституційного суду України відбулася акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій.