Кризу з нелегітимністю НКРЕКП вирішить лише перезапуск складу комісії – депутат «Слуги Народу»

Нагадаємо, 4 листопада до Конституційного суду надійшло подання від 50 депутатів від майже всіх фракцій

За словами нардепа Буймістер, члени НКРЕКП компрометують діяльність комісії

Кризу з нелегітимним статусом Національного енергетичного регулятора – НКРЕКП – може вирішити лише невідкладне перезавантаження цього органу і приведення закону про НКРЕКП у відповідність до Конституції.

Про це під час пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна» повідомила народний депутат («Слуга Народу») Людмила Буймістер.

«Конституційна криза, яку ми бачимо сьогодні є наслідок непродуманих рішень і я навіть не хочу вказувати ні на кого пальцем. Але поки ми самі не почнемо виконувати закони і поки ми самі не почнемо поважати Конституцію, як ми можемо вимагати від олігархів, від груп впливу і від п’ятої колони. Ніяк. Тому дуже сподіваюся, що це подання буде розглянуте якнайшвидше», – заначила депутат.

За її словами, регулятор фактично самоусунувся від вирішення проблем на енергоринку.



«Два тижні тому, у нас була відеоконференція з нашими європейськими партнерами та з нашими партнерами з європейського співтовариства. Де обговорювався законопроєкт щодо моніторингу енергетичних ринків. Так от наші європейські колеги шоковані. Регулятор сидів рік, не виконуючи зобов’язання за угодою про асоціацію. Чим штат регулятора займається взагалі?», – додала Буймістер.

Депутат від керівничої фракції наголосила, що в першу чергу важливо зробити регулятора дійсно незалежним.

«А якраз все, що було зроблено до цього і всі механізми, які закладені в законі НКРЕКП суперечать принципу незалежності регулятора», - зазначила депутат.

Нагадаємо, 4 листопада до Конституційного суду надійшло подання від 50 депутатів від майже всіх фракцій і груп про визнання неконституційними указів президента про призначення діючих членів НКРЕКП.

На думку депутатів, президент під час призначення членів комісії вийшов за межі конституційних повноважень, через що діючий склад НКРЕКП нелегітимний. За словами народного-депутата Олексія Кучеренка, закон про НКРЕКП потребує негайного приведення у відповідність до Конституції.

Більшість членів діючого складу НКРЕКП були призначені в жовтні 2019 року. З грудня того ж року розпочалася найбільша за всю історію незалежності криза на енергетичному ринку.

Відповідальність за неї, за даними тимчасової слідчої комісії парламенту, лежить на НКРЕКП. Дії комісії також розкритикували Європейське Енергетичне співтовариство та Антимонопольний комітет України. Останній звинуватив регулятор в штучному обмеженні конкуренції і свідомому створенні умов для маніпуляцій.

Критика дій НКРЕКП відбувається на фоні корупційного скандалу з головою комісії Валерієм Тарасюком, щодо якого НАЗК розпочало антикорупційну перевірку через сімейний енергетичний бізнес.