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    Економіка та фінанси

    «Укренерго» підвищить тариф на передачу електроенергії майже на 30%

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    <p>Тариф на передачу електроенергії з 2021 року збільшиться на 28,9%</p> - «Укренерго» підвищить тариф на передачу електроенергії майже на 30%

    Тариф на передачу електроенергії з 2021 року збільшиться на 28,9%

    Регулятор схвалив підвищення тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії

    Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила постанову про підвищення тарифу держкомпанії «Укренерго» на передачу електроенергії у 2021 році до 309,8 гривні за МВт-год, що на 28,9% вище діючого тарифу.

    Відповідну постанову було попередньо схвалено на засіданні комісії.

    Також НКРЕКП з наступного року має намір підвищити тариф на послуги диспетчерського (оперативно-технічного) управління держкомпанії з 24,75 гривні до 40,04 гривні за МВт-год (без ПДВ).

    У пояснювальних записках до постанов сказано, що оператор системи передачі держкомпанія «Укренерго» представила Нацкомісії розрахунки, згідно з якими оптимальний тариф компанії на передачу електроенергії повинен бути підвищений на 60% – з 312,76 до 501,03 гривні за МВт-год (без ПДВ). А для підприємств «зеленої металургії» такий тариф має бути на рівні 91,73 гривні за МВт-год.

    Згідно з розрахунками «Укренерго», тариф на послуги диспетчерського (оперативно-технічного) управління держкомпанії має становити 87,83 гривні за МВт-год.

    Раніше експерти прогнозували, що підвищення тарифу на передачу електроенергії суттєво вдарить по бізнесу.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    енергетика НКРЕКП ціни електроенергія Укренерго
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