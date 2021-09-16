Без реформи «Укрзалізниці» не вдасться подолати корупцію, – економіст

«В процесі реформування «Укрзалізниці» було б доцільно також створити національну раду, в яку увійдуть представники як перевізників, так і споживачів», – розповів Кушнірук

«Розділення «Укрзалізниці» на окремі компанії дозволить визначити собівартість послуг», – Кушнірук

Влада має провести реформу «Укрзалізниці», що дозволить подолати корупцію та вирішити хронічні проблеми компанії, а не без кінця брати кредити. Про це заявив економіст Борис Кушнірук, коментуючи намір УЗ залучити євробондів на 200 млн доларів.

«Щоб здолати корупцію і навести лад, потрібно провести реформу цієї інституції. Її потрібно розділити на чотири окремих юридичних особи. Одна займається вантажними перевезеннями, це повністю може бути комерційна структура, друга – це пасажирські перевезення, воно є планово збитковим і потрібно будувати модель, яким чином при плановій збитковості все ж таки ви розвиваєте… Третій напрямок – це ремонтна база і це може бути низка підприємців, які можуть бути приватизовані взагалі. І четвертий напрямок – це фактично та, яка займається диспетчеризацією і управлінням безпосередньо всіх шляхів, які пов’язані з функціонуванням УЗ», – розповів Кушнірук.

Він пояснив, розділення УЗ на окремі компанії за напрямками діяльності дозволить чітко визначити собівартість послуг, зокрема перевезень, і встановити обгрунтовані тарифи. До того ж процес використання коштів буде прозорим і рівень корупційної складової зменшиться.

«Приватний інвестор сам у себе красти не буде», – наголосив Кушнірук.

На його думку, в процесі реформування УЗ було б доцільно також створити національну раду, в яку увійдуть представники як перевізників, так і споживачів, тобто представники інтересів тих, хто замовляє послуги з перевезення вантажів і пасажирів. Що також сприятиме підвищенню прозорості функціонування залізниці.

«Це можуть бути і профспілки, які будуть відстоювати для того, щоб можна було узгоджувати питання, коли йдеться, наприклад, про витрати, пов’язані з диспетчеризацією, тому що це об’єктивна, природня, монопольна ситуація… Щоб система була максимально прозора і враховані інтереси всіх учасників», – зазначив Кушнірук.

Раніше народний депутат України Людмила Буймістер зазначила, що зараз «Укрзалізниця» працює абсолютно неефективно, і реформа компанії є запорукою виживання вітчизняної промисловості, яка зазнає значних збитків через завищені тарифи на перевезення і втрачає конкурентоспроможність на світових ринках.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян наголосив, що »Укрзалізниця» також має отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності і сервісу перевезень.