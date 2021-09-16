30 грн за куб. На українському ринку газу паніка

Державні та комунальні установи готуються до зими в умовах шокових цін

У середу, 15 вересня, ціна на газ в Європі знову побила черговий рекорд – понад $900 за тисячу кубометрів. Причиною стрімкого здорожчання, за даними біржі ICE Futures, є низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи при його обмеженому надходженні трубопроводами та в зрідженому вигляді.

За відомостями Української енергетичної біржі, також впливає на зростання цін на ринку ситуація з гігантським газовим родовищем Гронінген у Нідерландах, яке, можливо, закриється на три роки раніше запланованого терміну.

Та якщо з цінами на газ для населення є ясність: їх обіцяно тримати на рівні 8-9 грн/куб. м коштом видобутку українського блакитного палива. То для всіх інших споживачів (приватних підприємств та бюджетних установ) ціну диктує ринок, який прив’язаний до європейських котирувань.

Вже сьогодні майданчик ProZorro, куди за дорогим газом сходяться бюджетні організації та інші державні структури, без перебільшення трясе. Протягом 6-10 вересня в Україні було проведено 75 тендерних процедур із закупівлі природного газу. Найбільший контракт (3,9 млн грн) отримав ТОВ «Харківгаз збут», який постачатиме Міжрегіональному центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій 200 тис. куб. м природного газу за початковою ціною 19,85 грн/куб. м. Загалом, ціни на газ коливалися у діапазоні від 19,10 до 23,82 грн за куб. м.

Бюджетні заклади вже намагаються купувати газ за європейськими цінами. Але не виходить…(фото з відкритих джерел)

Провальні тендери

Нинішній тиждень приніс нові «сюрпризи». На 15 вересня ціна за кубометр газу, з якою замовники вийшли на ProZorro, подекуди була вищою за 30 грн/куб. м. Зокрема, комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги» Хмельницької обласної ради готове купити блакитне паливо по 32 грн/куб, Дальницька сільська рада Одеської області – по 31 грн/куб. м, відділ освіти Жовківської міської ради Львівської області – 30 грн/куб. м, відділ освіти, культури, молоді та спорту Таврійської міської ради Херсонської області – 29,5 грн/куб. м.

Разом з тим, система електронних закупівель рясніє червоними сумами, під якими уточнення: «Торги не відбулися». Скасувати першу закупівлю природного газу довелося й комунальному некомерційному підприємству «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької міської ради. Наприкінці серпня замовник оголосив тендер із закладеною ціною 20 грн/куб. м, але ніхто з учасників не прийшов. 14 вересня установа оголосила повторний тендер, на якому підвищила ставки – 28 грн за куб.

У розмові з «Главкомом» уповноважена особа установи Інна Снігурська надала свої пояснення.

«Зайдіть на сайт «Української енергетичної біржі» та перегляньте середньозважені ціни на газ. До прикладу, на 13 вересня ціна за кубометр газу становила 23,1 грн. Сюди не входить вартість транспортування та ПДВ. Плюс обов’язково закладається в ціну торгово-промислова надбавка у розмірі 10%. Зі свого боку ми як замовник також стежимо за цінами на блакитне паливо, які виставляють інші бюджетні організації на майданчику ProZorro. Як бачимо, останнім часом скасовуються тендери, в яких вартість газу була закладена по 17 грн/куб. м і по 19 грн/куб. м. Можливо, за якоюсь іншою формулою можна придбати газ. Але до цього часу жодній бюджетній організації цього не вдалося», – сказала вона.

Водночас пані Снігурська пораділа: торік вдалося купити газ за рекордно низькими цінами – 6,19 грн/куб. м. Проте газотрейдер почав підвищувати ціну шляхом оформлення додаткових угод. Отже, на початок червня 2021 року вартість блакитного палива зросла до 8,22 грн/куб. м. У підсумку наприкінці серпня бюджетна організація розірвала угоду з постачальником.

«Постачальник надіслав нову додаткову угоду про підвищення ціни на газ на понад 10% від початкової загальної вартості угоди. Згідно із законодавством, замовнику заборонено таке підписувати», – наголосила вона.

Опалювальний сезон зазвичай стартує в Укараїні, коли середньодобова температура протягом трьох днів є гнижчою 8 градусів тепла (фото з відкритих джерел)

За підрахунками міського голови Городка Неоніли Андрійчук, до кінця року для покриття витрат на оплату енергоносіїв комунальним установам необхідно уже не 15 млн грн, як закладено в бюджеті, а 45 млн грн. Найбільше коштів витягне якраз не Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги, а заклади освіти.

«Планували, що за рахунок перевиконання бюджету, реалізуємо низку проєктів з благоустрою. Тепер же ці кошти тримаємо, щоб закрити питання енергоносіїв», – пояснила вона.

Кілька слів про «газові» поневіряння місцевого відділу освіти. У середині серпня установа оголосила тендер очікуваною вартістю 4,79 млн грн на закупівлю 266,2 тис. куб. м газу. Та 3 вересня тендер скасувала, вказавши, що неправильно вивели загальну ціну. Справа в тім, що закладений у серпні куб газу коштував 18 грн, тоді як на Українській енергетичній біржі ціна на газ доходила до 20 грн/куб. м (дані на 3 вересня).

Пані мер зауважила, що газотрейдер, з яким торік освітяни уклали угоду, виявив намір її розірвати.

«Ми на це не погодилися і наразі готуємо претензійні вимоги. Адже переможець тендера взяв зобов’язання до кінця цього року забезпечити газом наші заклади освіти. Якщо не вдасться це питання вирішити, підемо до суду», – попередила Андрійчук.

Також міський голова висловила подив, що газове питання не підіймається ані на Асоціації міст України, ані на новоствореному Офісом президента Конгресі місцевих та регіональних влад. Натомість розмови ведуться поміж самих голів сільських і селищних територіальних громад та міст.

Щоправда, окремі ради почали подавати голос. Так, 15 вересня Хмельницька обласна рада на черговій сесії зарезервувала 32 млн грн на оплату енергоносіїв для бюджетних організацій. Потреба у додаткових коштах зумовлена суттєвим ростом ціни на природний газ. За відомостями директора департаменту фінансів Хмельницької облдержадміністрації Сергія Пенюшкевича, у додатковому фінансовому ресурсі орієнтовна ціна одного кубометра газу виходить 21,2 грн. Фінансування розраховане до кінця поточного року і стосуватиметься близько 200 комунальних закладів охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту.

«Передусім закриваємо питання стабільного проходження опалювального сезону у закладах з цілодобовим перебуванням людей. Кошти на суму 32 млн грн беремо від перевиконання обласного бюджету за I півріччя цього року (всього перевиконання становило 74 млн грн)», – пояснив посадовець.

Позиція газотрейдера

У, здавалося б, виграшній ситуації, коли вартість товару пішла вгору, мали б опинитися газопостачальники. Але ж – ні. Директор ТОВ «Хмельницькгаз збут» Андрій Левицький заявив «Главкому», що нині більшість тендерів не відбуваються з причини того, що вони не можуть догнати ціну на ринку газу.

«Наприклад, як наша компанія може брати участь у торгах при ціні 19-22 грн/куб. м, коли ми виходимо на біржу та бачимо, що газ вартує 26 грн/куб. м. На сьогодні Україна сильно залежить від європейського ринку через те, що маємо певний дефіцит у видобутку власного блакитного палива. Орієнтовно 10 млрд куб. м треба закупити за кордоном», – сказав він.

Як пояснив газотрейдер, ринок газу щоліта «просідав», а ближче до зими – зростав. Збільшувалося споживання блакитного палива, відповідно підвищувалася його вартість. До речі, минулий рік був дещо аномальним з точки зору цін на товар. Так, вартість газу влітку 2020 року становила 2 грн/куб. м, а нинішнього літа – 14 грн/куб. м.

Пояснень цьому, вважає Андрій Левицький, може бути кілька. З одного боку, видобувні компанії таким чином повертають недоотримані прибутки за 2020 рік. З іншого боку, не варто відкидати чинника «Північного потоку – 2», завдяки якому Росія «закручує гайки» Європі, щоб та зняла санкції та сертифікувала трубопровід. Також із новин чуємо, що газосховища європейських країн на половину порожні. Все це вливає на ціну природного газу, який на європейських біржах становить 26 грн/куб. м (дані на 14 вересня).

«Для промислових споживачів і бюджетних організацій «Хмельницькгаз збут» немає жодних запасів блакитного палива. Тому стовідсотково прив’язані до ринкових котирувань. При цьому треба наголосити – трейдерам невигідна висока ціна на газ. Адже «маржа», яку, зокрема, закладає «Хмельницькгаз збут», становить приблизно 200-300 грн на тисячу кубометрах газу. Тому-то нам краще продавати газ умовно за 7 грн/куб. м, ніж коли він вартує 27 грн/куб. м. Адже за рахунок зростання обсягів при нижчій вартості можна заробити більший прибуток. А якщо ж товар суттєво подорожчав на біржі, відповідно, газотрейдеру необхідно також збільшувати власні витрати, щоб його купити. Я вважаю, що нині газопостачальні компанії та промислові та бюджетні організації стали своєрідними заручниками ситуації на ринку. Тим паче це відбивається на кінцевих споживачах. Якщо торік наші промислові споживачі використовували 500 тис. куб. м газу, то тепер близько 300 тис. куб. м», – зазначив керівник «Хмельницькгаз збуту».

У цій складній ситуації для місцевих бюджетів вражає неймовірний спокій центральної влади. Схоже, Банкова задоволена високими рейтингами та загрози у тарифних протестах не бачить. Проте час, коли за нові ціни на газ для бізнесу і бюджетників заплатять пересічні українці, вже не за горами.

Віталій Тараненко, «Главком»