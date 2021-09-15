Скільки грошей не отримує «Укрзалізниця», вони зникають в нікуди, – Омелян

«Укрзалізниця» вимагає все більше грошей, але корупційні схеми не зупинені», – Омелян

Укрзалізниця хоче все більше коштів на капітальні ремонти та модернізацію, проте оновлення основних засобів не відбувається через засилля корупційних схем. Тому бізнес повинен вимагати від УЗ та уряду публічного плану реформування компанії. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи намір УЗ залучити євробондів ще 200 мільйонів доларів на капітальні інвестиції.

«Проблема неосвоєння коштів, я вважаю, полягає в банальній корупції. Масові зловживання! Навіть НАБУ не витримало, сказало, що на закупівлях розкрадання приблизно 8 мільярдів гривень у 2020 році. Планові закупівлі запчастин, необхідних компонентів для ремонту інфраструктури, ремонт тепловозів, електровозів взагалі фактично не здійснюється. Тому, з одного боку, можна зрозуміти, що дійсно необхідний ресурс для того, щоб підвищити інвестиції в рухомий склад і інфраструктуру. Але з іншого боку – я поки що не бачу зупинки основних корупційних схем», – наголосив Омелян.

Він підкреслив: насправді бізнес готовий платити вищий тариф за вантажні перевезення, але тоді він має право вимагати від УЗ чіткого виконання умов перевезень. Але в Україні тариф росте, а гроші зникають у невідомому напрямку, в той час як логістика тільки погіршується.

«Швидкість падає, зберігання вантажів – взагалі величезна проблема. Вірити лише слову Укрзалізниці неможливо. Тому що вона обіцяла і в 2016 році, коли піднімала тариф уперше, і в 2019, коли піднімала тариф вдруге на залізничні перевезення, що ці кошти підуть виключно на інфраструктурну складову. Але цього не відбулося: гроші просто були розпилені і зникли», – підкреслив ексміністр.

У такій ситуації, переконаний Омелян, бізнес, як клієнт, має право вимагати виконання умов перевезень, публічних звітів про використання коштів, а також участі держави у модернізації компанії.

«Бізнес повинен вимагати публічно не лише від Укрзалізниці, а від влади в цілому, від президента, прем’єр-міністра і уряду, публічного плану дій по реформуванню компанії. З чіткими показниками помісячно, що і як буде зроблено і коли. І, знову-таки, бізнес повинен отримати відповіді від Укрзалізниці, чому 4 мільярди гривень платників податків, які були скеровані з державного бюджету на оновлення рухомого складу, досі не використані і використані в цьому році в повному обсязі не будуть», - резюмував Омелян.

Раніше ексголова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги «Укрзалізниці» потрібно піднімати лише після того, як буде проведено повноцінну реформу компанії.

Водночас гендиректор федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, щоб врятувати «Укрзалізницю», необхідно провести її реформування і призначити професійний менеджмент. Та зазначив: від постійного підвищення УЗ тарифів на перевезення вона втрачає вантажі, і з кожним роком фінансовий стан компанії погіршується.