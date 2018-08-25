Білий дім може запровадити нафтове ембарго щодо Венесуели



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Білий дім

За інформацією ЗМІ, американська влада вважає, що введення нафтового ембарго зробить серйозний вплив на уряд Мадуро

Білий дім розглядає можливість введення нових санкцій відносно нафтового сектора Венесуели. Обговорюється як повна заборона на торгівлю нафтою, так і точкові санкції, які не зроблять прямого впливу на громадян Венесуели.

Про це повідомляє видання McClatchy, посилаючись на джерела в адміністрації Трампа.

За даними видання, американська влада вважає, що введення нафтового ембарго зробить серйозний вплив на уряд Ніколаса Мадуро, але при цьому побоюється вдаватися до таких кардинальних заходів.

Адміністрація Трампа вважає, що це завдасть серйозної шкоди народу Венесуели і позначиться на американській нафтовій індустрії і громадян США, які і так незадоволені зростанням цін на бензин, пише ЗМІ.

У Білому домі розраховують, що нові санкції будуть узгоджені протягом трьох місяців. Уточнюється, що в останні кілька тижнів адміністрація президента і Держдепартамент запрошували фахівців з аналізу нафтового ринку, щоб оцінити передбачуваний ефект від введення обмежень.

Нагадаємо, нащодавноі венесуельський опозиціонер, колишній глава муніципальної поліції Сальваторе Луккезе зізнався в замаху на Мадуро.

Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.