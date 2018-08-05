На президента Венесуели було скоєно замах, - ЗМІ



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Фото: ЕРА ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро

Глава Венесуели був екстрено евакуйований з місця події

Церемонія святкування 81-ї річниці створення Боліварської національної гвардії, на якій виступав президент Венесуели Ніколас Мадуро, була раптово перервана через ймовірну спроби замаху.

Про це передає Reuters.

На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.

За непідтвердженою інформацією, на Мадуро було скоєно невдалий замах.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що під час виступу міг статися вибух.

Explosión durante un discurso del presidente de Venezuela Nicolás Maduro con motivo del 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional. Se produjo una estampida en el desfile en Caracas pic.twitter.com/d3Mxb5FJdd — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) 4 серпня 2018 р.

Глава Венесуели був екстрено евакуйований з місця події.

Як повідомляє NTN24 з посиланням на непідтверджені дані, ймовірно на президента було скоєно напад із допомогою безпілотника.

Confusa situación en medio de acto por el día de la Guardia Nacional. Algunos testigos reportan haber escuchado detonaciones. De momento no han ofrecido informaciones oficiales. pic.twitter.com/fWlMAJh39F — Osmary Hernandez (@osmarycnn) 4 серпня 2018 р.

Журналіст Роман Комачо написав у своєму Twitter, що, за даними джерел, безпілотник був споряджений вибухівкою C4.

URGENTE DETONACIONES EN LA CADENA NACIONAL, VIDEO DE VECINOS pic.twitter.com/QKxwCSBc3h — Resistencia SanDiego (@Resistencia_SD) 4 серпня 2018 р.

Від вибуху, який стався поблизу президентської ложі, отримали поранення декілька кадетів, проте президент Венесуели не постраждав. Присутні на церемонії інші високопоставлені чиновники також не постраждали.

За даними Reuters, найближчим часом очікується офіційна заява уряду про інцидент.