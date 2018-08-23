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    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду

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    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду

    Уряд бразильського штату Рорайма оголосив приплив іммігрантів соціальною кризою і попросив федеральний уряд закрити кордон

    За останні кілька років десятки тисяч венесуельців перетнули кордон з Бразилією, рятуючись від економічних і політичних потрясінь у своїй країні. За словами бразильських урядовців, цей приплив захлеснув державні соціальні служби і привів до зростання злочинності, проституції та хвороб, а також викликав прояви ксенофобії.

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    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду
    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду

    Уряд штату Рорайма оголосив приплив іммігрантів соціальною кризою і попросив федеральний уряд Бразилії закрити кордон, що не можна робити з гуманітарних причин. Жителі Венесуели також їдуть в Еквадор і Перу.

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