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    У Венесуелі екс-поліцейський зізнався в замаху на Мадуро

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    Президент Венесуели Ніколас Мадуро - У Венесуелі екс-поліцейський зізнався в замаху на Мадуро
    Президент Венесуели Ніколас Мадуро

    «Збройна боротьба буде продовжуватися», - заявив опозиціонер

    Венесуельський опозиціонер, колишній глава муніципальної поліції Сальваторе Луккезе взяв на себе відповідальність за організацію атаки дронів на президента Мадуро під час параду в Каракасі.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на інтерв'ю, яке Луккезе дав агентству.

    Він заявив, що діяв спільно з рухом антиурядових активістів, який відомий у Венесуелі під назвою Опір.

    «Я організовував напад у співпраці з антипрезидентськими бойовиками, відомими в Венесуелі під загальною назвою «опір». Ми мали чітку мету, але не змогли на всі 100 відсотків її реалізувати. Тому збройна боротьба буде продовжуватися», - заявив екс-поліцейський.

    Луккезе заявив, що атака дронів під час мітингу - це частина серії збройних атак на Мадуро. Він відмовився описувати свою точну роль в операції, а також не назвав інших учасників, які з ним працювали, оскільки побоюється за власну безпеку.

    Агентство вказує, що не змогло оперативно підтвердити в інших джерел слова Луккезе про його допомогу в організації атаки під час мітингу. Міністерство інформації Венесуели відмовилося від коментарів.

    Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.

    У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

    Мадуро заявив, що спробу замаху на його життя зробили праві сили Венесуели і Колумбії на чолі з колумбійським президентом Хуаном Мануелем Сантосом.

    Також він заявив, що багато хто з організаторів замаху живуть в США.

    У Венесуелі за підозрою в причетності до спроби замаху на президента країни Ніколаса Мадуро заарештували шість осіб.

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