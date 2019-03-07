Білорусь припинила постачати авіапальне в Україну – ЗМІ



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У Білорусі виникли проблеми під час погашення податкових векселів

Білоруська нафтова компанія зупинила поставки реактивного пального в Україну у зв'язку з проблемами під час погашення податкових векселів, виданих під час імпорту пального в 2019 році. Про це з посиланням на джерела повідомляє enkorr.

За інформацією видання, Державна фіскальна служба висловила претензії до порядку заправки авіапальним із залученням сторонніх компаній без переходу права власності на авіапальне. При цьому послугами спеціалізованих компаній із заправки повітряних суден користується чимало постачальників і виробників авіапального, в тому числі, і найбільший з них – ПАТ «Укртатнафта».

Раніше ДФС стверджувала, що підтвердженням цільового використання реактивного пального є заправка повітряних суден, як власним пальним компанії, так і пальним, що належить іншим суб'єктам господарювання.

Як стверджує видання, головний імпортер нафтопродуктів з Білорусі в Україну - БНК-Україна - 14 лютого надала всі необхідні документи, що підтверджують цільове використання пального. Однак до теперішнього моменту вони залишаються погашеними. У зв'язку з цим компанія прийняла рішення з 1 березня тимчасово зупинити нові поставки, зазначають джерела.

Раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» більш як 1,5 місяці не може закупити дизельне пальне через відсутність інтересу у компаній-постачальників.

Також повідомлялося, що Білорусь збільшила експорт пороху та вибухівки в Україну.