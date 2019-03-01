Білорусь безкоштовно розмістить військові об'єкти РФ на своїй території



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На сьогодні в Білорусі є два російські військові об'єкти і Росія нічого не платить білоруській стороні за їх розміщення

Лукашенко заявив, що Білорусі і РФ «вистачає противників, а, може, навіть ворогів»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде брати гроші за розміщення російських військових об'єктів на території держави.

Про це Лукашенко заявив на зустрічі з представниками ЗМІ, пише білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА.

За словами Лукашенка, в Білорусі є два російські військові об'єкти і Росія нічого не платить білоруській стороні за їх розміщення. Лукашенко зазначив, що через рік треба буде укладати нову угоду.

«Ми з вас копійки і надалі не візьмемо, навіть якщо ви податкові маневри не відрегулюєте, нехай будуть у вас ці гроші. Але за бази ми з вас копійки не візьмемо, бо це наша загальна безпека», - сказав Лукашенко.

При цьому він дорікнув РФ в тому, що, коли обговорюється питання про те, щоб «підставити плече Білорусі» в плані деяких видів озброєння, російська сторона говорить, що це дорого і неможливо.

«З натяком - треба купити. На що я публічно сказав: «Ви що, хочете, щоб я купив у вас автомат Калашникова, щоб вас захищати? Якщо у вас можливостей більше, підтримайте зараз білоруську армію». Врешті-решт, прийняли рішення, будемо купувати, що поробиш, я маю на увазі літаки», - зазначив Лукашенко.

Також Лукашенко заявив, що Білорусі і РФ «вистачає противників, а, може, навіть ворогів», але в першу чергу їм треба рятувати «слов'янський світ, слов'янську цивілізацію».

Торік РосЗМІ писали, що після переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним Лукашенко, можливо, погодиться на створення військової бази РФ у своїй країні.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає за можливе створення єдиної валюти – «спільного рубля» між Російською Федерацією і Білоруссю.

Раніше Лукашенко пообіцяв спільну з РФ відповідь, якщо США розмістять ракети в Європі.

Також президент Білорусі після переговорів з Путіним заявив, що «незалежність – поняття відносне».

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустив, що Росія планує приєднати Білорусь й впритул наблизитися до кордонів Західної Європи.