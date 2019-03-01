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    У світі

    Україна і Білорусь узгодили плани щодо облаштування спільного кордону

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    Україна і Білорусь узгодили плани щодо облаштування спільного кордону

    Прикордонники узгодили план спільної спеціальної операції «Полісся-2019»

    Під час зустрічі заступників голів прикордонних уповноважених Білорусі та України були підписані плани щодо інженерно-технічного облаштування українсько-білоруського кордону та подальшій співпраці.

    Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі.

    Як зазначається у Брестській області в селі Каменюки Кам’янецького району відбулася робоча зустріч делегацій на чолі з заступниками головних прикордонних уповноважених – першого заступника голови Державного прикордонного комітету Білорусі Ігоря Буткевича та першого заступника голови Державної прикордонної служби України Василя Серватюка.

    «Результатом зустрічі стало підписання плану скоординованого інженерно-технічного обладнання білорусько-українського державного кордону, плану спільної спеціальної прикордонної операції «Полісся-2019». Також підписано документ про порядок взаємодії прикордонних уповноважених Білорусі та України під час проведення демаркаційних робіт на кордоні двох країн», – говориться в повідомленні.

    Зокрема наголошується, що сторони відзначили зростання ефективності охорони білорусько-українського кордону під час проведення на регулярній основі спільних прикордонних операцій.

    прикордонники Білорусь Україна
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