Білорусь скасувала обмеження на кількість дипломатів США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США ввели санкції проти білоруської влади в 2008 році, після чого Мінськ запровадив обмеження на кількість дипломатів

Білорусь зняла обмеження на кількість американських дипломатів на її території, що діяло десять років.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Білорусі.

«Білоруська сторона офіційно проінформувала американську сторону про скасування обмежень на кількість співробітників посольства США в Мінську, які діяли з 2008 року, і висловила надію на те, що даний крок буде сприяти подальшій нормалізації відносин між Білоруссю і Сполученими Штатами», - йдеться в повідомленні.

США ввели санкції проти білоруської влади в 2008 році, після чого Мінськ запровадив обмеження на кількість дипломатів, в результаті чого штат американців у посольстві скоротився з 35 до 5. У той час посла США також попросили покинути країну.

Відносини між Мінськом і Заходом покращилися після анексії Росією Криму в 2014 році, яку Білорусь відмовилася визнати. Потім Білорусь виступила посередником у спробі вирішити конфлікт між Україною і Росією.

США і Європейський Союз скасували більшість санкцій щодо Білорусі після рішення президента Олександра Лукашенка звільнити політв'язнів і проявити більше терпимості до політичної опозиції.