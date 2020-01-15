Білорусь відмовилась від контракту з Росією і попросила нафту у Казахстану



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Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Причиною проблем у переговорах з РФ став російський податковий маневр, через який вартість нафти для Білорусі підвищуватиметься

У Казахстан для обговорення поставок нафти 20 січня прибудуть представники Білорусі, яка відмовляється укладати контракт з Росією через невдоволення його умовами. Про те, що Мінськ попросив обговорити це питання, розповів міністр енергетики Казахстану Нурлан Ногаєв, повідомляє російський «Інтерфакс».

За його словами, Казахастан розгляне пропозицію Мінська, але угода відбудеться тільки в тому випадку, якщо вона буде економічно вигідна. Ногаєв пояснив, що представники «Белнефтехіму» зустрінуться з «ресурсодержателямі», і якщо якась нафтова компанія погодиться, то договір відбудеться.

Напередодні віце-прем'єр Білорусі Дмитро Крутий розповів, що переговори з Росією по контракту на поставки нафти не призвели до жодних результатів, тому республіка розіслала пропозиції про покупку нафти «у всі можливі країни». У їх числі він назвав Україну, Польщу, країни Прибалтики, Казахстан і Азербайджан.

Крутий зауважив, що переговори йдуть у щоденному режимі, і висловив надію, що незабаром конкретна нафта по альтернативним маршрутам потрапить у Білорусь.

Республіка до останнього намагалася домовитися про постачання російської нафти після 1 січня 2020 року, але безрезультатно. У результаті 31 грудня 2019 року президент Олександр Лукашенко розпорядився шукати нафту в іншому місці. У тому числі йшлося про залізничні поставки з балтійських портів і реверсі по одній або двом ниткам нафтопроводу «Дружба». Напередодні можливість такого реверсу з технічної точки зору спростувала Польща.

Причиною проблем у переговорах став російський податковий маневр, через який вартість нафти для Білорусі буде підвищуватися. Одночасно з цим Москва хоче зберегти премії своїм нафтовим компаніям, про які домовилися в 2011 році. У зв'язку з цим, вважають в Білорусі, купувати російську нафту їм доведеться за цінами вище світових.