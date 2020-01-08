Євросоюз спростив отримання віз для громадян Білорусі



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Візова угода передбачає взаємне полегшення візових процедур для широкої категорії громадян та зниження збору

Вартість «шенгену»для білорусів знизиться з 60 до 35 євро

Європейський Союз і Білорусь підписали угоди про спрощення видачі віз та про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу.

Про це повідомляє дипломатична служба Білорусі.

Підписання угоди відбулося у Брюсселі. Вартість «шенгену»для білорусів знизиться з 60 до 35 євро, а рішення про видачу візи буде прийматися в строк до десяти днів (в разі додаткової перевірки термін може збільшитися до 30 днів).

Від білоруської сторони підписи під угодами поставив міністр закордонних справ Володимир Макей. Євросоюз представляли заступник прем'єрміністра - міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович і європейський комісар з внутрішніх справ Ільва Йоханссон.

Візова угода передбачає взаємне полегшення візових процедур для широкої категорії громадян та зниження збору. При цьому буде забезпечено право громадян звертатися за отриманням віз як у посольства європейських країн, так і в візові центри.

До слова, Україна опустилася у рейтингу паспортів.