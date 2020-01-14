Білорусь готова купувати нафту в Україні, аби не платити росіянам



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Білорусь шукає заміну російській нафті Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Уряд Білорусі відпрацьовує схему поставок нафти, альтернативних російським

Білорусь вважає економічно недоцільним і безглуздим платити премії російським нафтовим компаніям у колишніх обсягах. Про це заявив перший віцепрем'єр Дмитро Крутой за підсумками наради у президента республіки Олександра Лукашенка, повідомляє БЕЛТА.

«Якихось нових нюансів переговорів із Російською Федерацією у нас на сьогодні немає. Ми як і раніше дотримуємося позиції, що в умовах реалізації податкового маневру і щорічного збільшення вартості нафти для Білорусі за рахунок зменшення мита платити премію російським нафтовим компаніям в тому розмірі, в якому ми домовлялися це робити в 2011 році, сьогодні не має жодного сенсу. Це просто економічно недоцільно», — сказав Крутой.

Уряд Білорусі, за його словами, продовжує відпрацьовувати схему альтернативних поставок нафти, вивчаються всі можливі варіанти.

«Ми розіслали відповідні комерційні пропозиції. Всі комерційні служби наших заводів, Білоруської нафтової компанії перебувають на переговорах практично в щоденному режимі. Думаю, тут ми теж скоро отримаємо альтернативні варіанти поставки конкретної нафти, — додав Дмитро Крутой. — Всі можливі країни: і Україна, і Польща, і країни Балтії, і Казахстан, Азербайджан. Ми зараз зайнялися цим питанням», — сказав віцепрем'єр.

Як повідомлялося, Росія з 1 січня зупинила поставки нафти до Білорусі. Крім того, Білорусь ввела екологічний податок на транзит і транспортування нафти.

Раніше, у вересні 2019 року, Олександр Лукашенко вже заявляв, що Білорусь опрацьовує варіанти альтернативних поставок нафти — в них може брати участь і Україна.