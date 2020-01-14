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    Контактна група збереться в Мінську на перше у цьому році засідання

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    Контактна група збереться в Мінську на перше у цьому році засідання

    Засідання відбудеться у четвер 16 січня

    У Мінську в цьому році перше засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 16 січня. Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

    Оліфер, повідомляє, що сьогодні в Києві другий президент України Леонід Кучма зустрівся зі спеціальним представником діючого глави ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Хайді Грау.

    «У розмові йшлося про перебіг імплементації Мінських угод та реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі. Обговорили порядок денний першого засідання ТКГ в 2020 році, яке має відбутися 16 січня у Мінську. Відзначили важливість взаємного звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня 2019 року», — написала Оліфер.

    За її словами, під час спілкування Леонід Кучма поінформував щодо недотримання режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені українські військові.

    «Цілковите припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань та техніки, відновлення контролю над кордоном — лише з цього може розпочатися повернення миру», — наголосив Кучма.

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    Білорусь ОБСЄ бойовики на Донбасі війна Леонід Кучма ОРДЛО військові Євген Марчук
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