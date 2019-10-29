Більше 2 тис. споживачів Чернігівщини можуть керувати своїм запасом газу онлайн новини компаній



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Газ, куплений за акційною літньою ціною, можна використати з 1 жовтня по 31 березня

У межах акції «Твоя енергонезалежність» 2174 клієнта ТОВ «Чернігівгаз Збут» придбали 2,4 млн кубометрів газу на зиму за літньою ціною. Близько половини заявок на купівлю зимового запасу газу клієнти «Чернігівгаз Збуту» подали через свої Особисті кабінети на сайті 104.ua. З 15 жовтня можуть в онлайн-режимі обрати період, в якому їм вигідніше використати свій запас.

Учасники акції можуть обирати, як використовувати свій газовий запас в опалювальний сезон, самостійно вирішуючи який об’єм газу за літньою вартістю використовувати в поточному місяці. Для цього достатньо в Особистому кабінеті на сайті 104.ua замовити на поточний місяць необхідний об’єм газу з купленого запасу. Для цього в заявці потрібно вказати долю (в%), яку повинен зайняти газ із запасу в загальному споживанні за результатами місяця.

Слід зазначити, що в акційній ціні не враховані послуги за доставку газу (розподіл та транспортування), які змінюються в залежності від регіону. Вартість послуг із доставки газу (розподіл та транспортування), а також залишок передплаченого газу по акції «Твоя енергонезалежність» можна побачити в щомісячному рахунку за використане паливо.

Використати газ, куплений за акційною літньою ціною, можна з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року.

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримувати газ на загальних умовах. Споживачі, які до 1 квітня 2020 року не використають передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів в рахунок наступних платежів або повернути кошти.

Найбільша покупка в рамках акції «Твоя енергонезалежність» серед клієнтів «Чернігівгаз Збуту» складає 6500 куб.м газу.