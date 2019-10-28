Міністр енергетики України розповів про деталі тристоронніх газових переговорів



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Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель

Українська сторона виступає за інтенсифікацію переговорів, і готова займатися конкретними технічними та політичними питаннями

Тристоронні консультації між Єврокомісією, Україною та Росією щодо транзиту російського газу територією України дозволили уточнити позиції сторін з підготовки договору про транспортування газу, який буде підписаний за європейськими правилами.

Про це у понеділок, 28 жовтня, за підсумками переговорів сказав у коментарі журналістам міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомляє «Укрінформ».

«Європейські пропозиції базуються на 10-річному контракті та на обсягах 60 (млрд кубометрів газу на рік) стабільних та 30 – змінних обсягів транспортування газу через ГТС України... Ми в рамках нашої дорожньої карти рухаємося в частині зміни українського законодавства, і, відповідно, транспортні угоди будуть підписані відповідно до європейського законодавства» - сказав міністр.

Оржель зауважив, що ця пропозиція відповідає інтересам європейської та української сторін. За його словами, оскільки процеси адаптації українського законодавства, зокрема, в частині анбандлінгу тривають, українська сторона, за дорожньою картою, буде готова підписати договори на транспортування газу до 17 грудня цього року.

«Для нас дуже важливо, що європейська сторона сама пропонує ці цифри, і ця пропозиція опрацьована з точки зору процедури – як ми підписуємо і коли ми підписуємо. Ми мамо надію, що підпишемо цей договір до кінця року, і забезпечимо стабільність постачання на європейські ринки. Я вважаю, що дуже важливо, щоб була стабільність продажу газу з російської сторони», - сказав міністр.

Він наголосив на тому, що українська сторона виступає за інтенсифікацію переговорів, і готова займатися конкретними технічними та політичними питаннями, які можуть бути пов’язані з цими переговорами.

Наступний раунд перемовин по транзиту російського газу між РФ, Україною та Єврокомісією, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.

Нагадаємо, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що чергові консультації щодо газу відбудуться до кінця листопада. Російська преса також повідомила, з посиланням на заяву міністра енергетики РФ Новака, що «Газпром» готовий обговорити технічну угоду щодо транзиту газу з оператором газотранспортної системи України.

Також у «Нафтогазі» прокоментували тристоронню зустріч у Брюсселі.

Віцепрезидент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович заявив, що розчарований сьогоднішнім результатом переговорів.

Раніше повідомлялося, що представники України, ЄС і Росії почали тристоронні консультації щодо газу.

Переговори стосуються транзитних поставок газу з Росії в Європу через українську газотранспортну систему (ГТС) з 2020 року і пізніше. Нинішній контракт по транзиту закінчується в грудні.

Раніше повідомлялося, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що на газових переговорах Росія вимагає від України піти на принизливі поступки.