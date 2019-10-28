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    В ЄС розчаровані газовими переговорами у Брюсселі

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    <span>Заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович</span> - В ЄС розчаровані газовими переговорами у Брюсселі
    Заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович

    Шефчович закликав усіх учасників діалогу бути настільки конструктивними, наскільки це можливо

    Віцепрезидент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович заявив, що розчарований сьогоднішнім результатом переговорів. Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками тристоронніх переговорів щодо газу в Брюсселі.

    «Ми тільки що завершили четвертий раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні щодо транзиту російського газу через Україну в Європу на наступний рік, і моє повідомлення сьогодні на всіх наших зустрічах було таке, що час випаровується і, з огляду на дату, має бути відчуття терміновості», - сказав Марош Шефчович.

    Він заявив, що закликав усіх учасників діалогу бути настільки конструктивними, наскільки це можливо.

    «Але, на жаль, повинен сказати, що я розчарований сьогоднішнім результатом, і я заявляю про це відкрито», - заявив віцепрезидент Єврокомісії.

    Нагадаємо, тристоронні консультації Росії, ЄС і України по транзиту газу завершилися. Російська преса вже повідомила, з посиланням на заяву міністра енергетики РФ Новака, що «Газпром» готовий обговорити технічну угоду щодо транзиту газу з оператором газотранспортної системи України.

    Тривалість переговорів склала 80 хвилин, що в два рази довше попередньої зустрічі. Консультації почалися з запізненням на дві години.

    У зустрічі взяли участь міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель і глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв, міністр енергетики Росії Олександр Новак, глава «Газпрому» Олексій Міллер, заступник голови ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович.

    Раніше повідомлялося, що представники України, ЄС і Росії почали тристоронні консультації щодо газу.

    Переговори стосуються транзитних поставок газу з Росії в Європу через українську газотранспортну систему (ГТС) з 2020 року і пізніше. Нинішній контракт по транзиту закінчується в грудні.

    Раніше повідомлялося, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що на газових переговорах Росія вимагає від України піти на принизливі поступки

     

    ЄС Росія газ Нафтогаз України Газпром Європа транзит Україна ГТС
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