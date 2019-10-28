В ЄС розчаровані газовими переговорами у Брюсселі



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Заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович

Шефчович закликав усіх учасників діалогу бути настільки конструктивними, наскільки це можливо

Віцепрезидент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович заявив, що розчарований сьогоднішнім результатом переговорів. Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками тристоронніх переговорів щодо газу в Брюсселі.

«Ми тільки що завершили четвертий раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні щодо транзиту російського газу через Україну в Європу на наступний рік, і моє повідомлення сьогодні на всіх наших зустрічах було таке, що час випаровується і, з огляду на дату, має бути відчуття терміновості», - сказав Марош Шефчович.

Він заявив, що закликав усіх учасників діалогу бути настільки конструктивними, наскільки це можливо.

«Але, на жаль, повинен сказати, що я розчарований сьогоднішнім результатом, і я заявляю про це відкрито», - заявив віцепрезидент Єврокомісії.

Нагадаємо, тристоронні консультації Росії, ЄС і України по транзиту газу завершилися. Російська преса вже повідомила, з посиланням на заяву міністра енергетики РФ Новака, що «Газпром» готовий обговорити технічну угоду щодо транзиту газу з оператором газотранспортної системи України.

Тривалість переговорів склала 80 хвилин, що в два рази довше попередньої зустрічі. Консультації почалися з запізненням на дві години.

У зустрічі взяли участь міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель і глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв, міністр енергетики Росії Олександр Новак, глава «Газпрому» Олексій Міллер, заступник голови ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович.

Раніше повідомлялося, що представники України, ЄС і Росії почали тристоронні консультації щодо газу.

Переговори стосуються транзитних поставок газу з Росії в Європу через українську газотранспортну систему (ГТС) з 2020 року і пізніше. Нинішній контракт по транзиту закінчується в грудні.

Раніше повідомлялося, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що на газових переговорах Росія вимагає від України піти на принизливі поступки.