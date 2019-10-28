Україна хоче продовжити перемовини щодо транзиту газу після 11 листопада



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Сьогодні представники України, ЄС і Росії провели тристоронні консультації щодо газу

Україна займає позицію щодо інтенсифікації газових переговорів

Наступний раунд перемовин по транзиту російського газу між РФ, Україною та Єврокомісією, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

«Ми займаємо позицію щодо інтенсифікації переговорів. У нас була пропозиція провести наступний раунд якнайшвидше... Ми пропонували дату після 11 листопада», - сказав Оржель.

Нагадаємо, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що чергові консультації щодо газу відбудуться до кінця листопада. Російська преса також повідомила, з посиланням на заяву міністра енергетики РФ Новака, що «Газпром» готовий обговорити технічну угоду щодо транзиту газу з оператором газотранспортної системи України.

Також у «Нафтогазі» прокоментували тристоронню зустріч у Брюсселі.

Віцепрезидент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович заявив, що розчарований сьогоднішнім результатом переговорів.

Раніше повідомлялося, що представники України, ЄС і Росії почали тристоронні консультації щодо газу.

Переговори стосуються транзитних поставок газу з Росії в Європу через українську газотранспортну систему (ГТС) з 2020 року і пізніше. Нинішній контракт по транзиту закінчується в грудні.

Раніше повідомлялося, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що на газових переговорах Росія вимагає від України піти на принизливі поступки.