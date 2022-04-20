Зеленський зустрівся із президентом Євроради (відео)

Шарль Мішель обговорив із Зеленським санкції проти Росії

Президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні у Києві зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Обговорили санкції проти Росії, оборонну та фінансову підтримку нашої держави й відповіді для анкети щодо відповідності критеріям ЄС.

«Дякую за змістовну зустріч і солідарність з народом України», – написав Зеленський у соцмережі.

Президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні на власні очі побачив зруйновану росіянами Бородянку на Київщині, яку звільнили від окупантів 1 квітня.

Нагадаємо, Шарль Мішель прибув з візитом до Києва сьогодні.

Як повідомлялося, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив про скликання спеціального засідання Євроради щодо України на 30 та 31 травня. Також Шарль Мішель обіцяє нові санкції проти держави-терориста.