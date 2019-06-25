BlaBlaBus розраховує вийти на ринок України



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Засновник BlaBlaCar і BlaBlaBus пов’язує подальший розвиток бізнесу виключно з автомобільним транспортом

Ми плануємо поєднати нашими рейсами 60 міст по всій Німеччині і Бенілюксу протягом першого року роботи, потім ми розширимо охоплення BlaBlaBus на всю Європу

Французький автобусний перевізник BlaBlaBus, автобусна дочка сервісу BlaBlaCar, планує вийти на ринок України. Таку заяву зробив один із засновників BlaBlaCar Ніколя Брюссон. Про це повідомляє ЦТС.

«Ми подвоїмо зусилля для виходу на ринок автобусних перевезень в Україні, - сказав він. - Наш перший автобусний рейс BlaBlaBus вже запущений у Німеччині. Німеччина повинна отримати вигоду з виходу BlaBlaBus на ринок, адже цінової конкуренції стане більше, а також з’явиться вибір для мандрівників. Ми плануємо поєднати нашими рейсами 60 міст по всій Німеччині і Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди, Люксембург - ред.) протягом першого року роботи. Потім ми розширимо охоплення BlaBlaBus на всю Європу».

Засновник BlaBlaCar і BlaBlaBus пов’язує подальший розвиток бізнесу виключно з автомобільним транспортом.

Брюссон пообіцяв сконцентрувати зусилля на створенні об'єднаної мережі автобусних маршрутів і карпулінга в глобальному масштабі.

Експерименти компанії на ринку автобусних перевезень у Франції, які проводилися в 2018 році, показали, що об'єднання двох видів транспорту призводить до збільшення пасажиропотоку і притоку нових клієнтів (в 1,5 рази), без значного зменшення частки карпулінга.

Нагадаємо, нещодавно найдешевший автобусний перевізник Європи FlixBus запрацював в Україні.