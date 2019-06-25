Перші в історії торги електроенергією на біржі відбудуться 27 червня



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З 1 липня в рамках другого етапу енергореформи запрацює оптовий ринок електроенергії

Організація електронних аукціонів необхідна для реалізації механізму ПСО, що гарантує низькі ціни на електроенергію для населення

Аукціонний комітет прийняв регламент проведення торгів електроенергією за двосторонніми договорами виробництва державних НЕКЕ «Енергоатому» і НЕК «Укргідроенерго». Перші торги будуть призначені на 27 червня на майданчику Української енергетичної біржі.

Організація електронних аукціонів необхідна для реалізації механізму ПСО, що гарантує низькі ціни на електроенергію для населення.

За словами генерального директора Української енергетичної біржі Олександра Коваленко, торгова площадка і учасники готові до проведення торгів.

«Навчання пройшли близько 200 учасників торгів, в тому числі і представників національних виробників: «Енергоатому», «Укргідроенерго», «Центренерго» та ін.», - зазначив Коваленко, додавши, що торги будуть електронними і анонімними, що виключає змову між учасниками торгів, а результати будуть публікуватися на сайті біржі, що зробить процес максимально прозорим.

Відповідно до Закону України «Про ринок електроенергії», з 1 липня в рамках другого етапу енергореформи запрацює оптовий ринок електроенергії. Реформа ринку електроенергії проводиться в рамках імплементації Україною Третього енергопакету ЄС. Метою реформи є створення конкурентного оптового і роздрібного ринків електроенергії за європейською моделлю.