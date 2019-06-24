Інспектори з паркування вже на вулицях Києва: як вони працюють (фото, відео)



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Інспектори залишають пам’ятку про правила паркування в столиці

Інспектори поки виписують попередження та проводять з порушниками профілактично-роз'яснювальні бесіди

Мер Києва Віталій Кличко показав, як працюють у столиці інспектори з паркування.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«На вулиці Києва вже вийшли інспектори з паркування. Вони виявляють автівки, припарковані на зупинках громадського транспорту чи у зоні дії знаку про заборону паркуватися, і поки виписують попередження та проводять з порушниками профілактично-роз'яснювальні бесіди або залишають пам’ятку про правила паркування в столиці. Однак зовсім скоро тих, хто порушує правила паркування, будуть карати гривнею», - написав мер.

Кличко зазначив, що максимальний штраф становитиме 510 гривень. Авто ж відправлятимуть на штрафмайданчик. «До речі, за транспортування автомобіля та його перебування на штрафмайданчику теж доведеться заплатити. Тож, коштуватиме недбале паркування чимало», - підкреслив Кличко.

За його словами, уникнути відповідальності не вдасться, адже інспектори отримають спеціальні планшети з базою даних МВС. За допомогою цих гаджетів можна буде за кілька секунд визначити власника автівки.

«Свої правопорушення чимало водіїв намагаються виправдати відсутністю парковок в місті. Але це неправда. Навіть в центрі столиці є велика кількість місць для паркування, де можна залишити своє авто і не заважати іншим людям пересуватися містом. Мапа з місцями для паркування тут: https://parkservis.kiev.ua/services», - написав Кличко.

Нагадаємо, з 26 квітня на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування.

1 жовтня минулого року Київська міська державна адміністрація оголосила конкурс на посади інспектора з паркування. Орієнтовна зарплата інспекторів - 10 тисяч гривень.

Станом на середину квітня в Києві налічувалося тільки 10 інспекторів, які повинні притягати порушників до відповідальності.