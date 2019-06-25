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    СБУ блокувала нелегальний імпорт автомобілів із країн ЄС

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    СБУ блокувала нелегальний імпорт автомобілів із країн ЄС
    Фото: ssu.gov.ua

    Незаконний імпорт автомобілів із країн Євросоюзу призвів до несплати податків до держбюджету на суму понад 20 млн грн

    Служба безпеки України блокувала механізм незаконного імпорту автомобілів із країн Євросоюзу, що призвело до несплати податків до держбюджету на суму понад  20 млн грн. Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України.

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оперативники СБУ встановили, що група службових осіб приватних компаній за попередньою змовою незаконно ввозили вантажні автомобілі з країн ЄС.

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    «Співробітники СБУ задокументували, що фігуранти провадження протягом 2018-2019 років ввозили авто через підконтрольну компанію-імпортера за заниженою митною вартістю. Зловмисники подавали до митних органів документи, які містили неправдиві дані про ціни автомобілів. Ввезений транспорт ділки реалізовували за готівку фізичним особам через мережу Інтернет, а у звітності відображали його продаж на адресу фіктивних підприємств», - повідомили у спецслужбі.

    За висновками експертів, фігуранти справи у такий спосіб ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад двадцять мільйонів гривень, чим завдали шкоду державі в особливо великих розмірах.

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    СБУ блокувала нелегальний імпорт автомобілів із країн ЄС
    СБУ блокувала нелегальний імпорт автомобілів із країн ЄС
    СБУ блокувала нелегальний імпорт автомобілів із країн ЄС
    СБУ блокувала нелегальний імпорт автомобілів із країн ЄС
    СБУ блокувала нелегальний імпорт автомобілів із країн ЄС
    Фото: ssu.gov.ua

    За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях очолюваних зловмисниками підприємств у Дніпрі, Запоріжжі та Луцьку, правоохоронці вилучили печатки підконтрольних фірм, фінансово-господарську документацію, кліше підписів, штампи, чорнові записи, інші докази протиправної діяльності та комп’ютерну техніку. Триває досудове слідство.

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