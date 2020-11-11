Близько 62% споживачів газу Хмельниччини своєчасно сплачують за доставку газу

Загальна сума заборгованості клієнтів «Хмельницькгазу» за послуги розподілу газу сягнула більше 18 млн. грн

Станом на 1 листопада поточного року 62% споживачів газу Хмельницької області своєчасно розраховуються доставку газу. Завдяки цьому, «Хмельницькгаз» підготував газові мережі регіону до роботи в опалювальний сезон в умовах максимального навантаження та продовжує цілодобово забезпечувати безперебійний розподіл газу. Водночас, більше 55 тис. споживачів накопичили борги, серед яких і 9 тис. отримувачів державної допомоги. Тож, наразі заборговані суми стягуються в судовому порядку, а субсидіанти ризикують залишитися субсидії.

«Ми вдячні нашим клієнтам за розуміння важливості вчасної оплати послуг з доставки газу, - інформує комерційний директор АТ «Хмельницькгаз» Олександр Надольний. – Адже, як відомо, саме за рахунок тарифних коштів здійснюється обслуговування та утримання близько 18 тис.км газових мереж області, їх підготовка до зими, функціонування аварійно-диспетчерської та інших виробничих служб. Водночас, підтримується в цілодобовому режимі робота усіх технологічних процесів по забезпеченню безперебійної доставки газу до кожного споживача. Адже це - особливо важливо в опалювальний сезон»

Разом з тим, загальна сума заборгованості клієнтів АТ «Хмельницькгаз» за послуги розподілу газу сягнула більше 18 млн. грн. Тож за наявності боргу споживачу направляється попередження. За відсутності реагування - стягнення боргу здійснюється в судовому порядку. При цьому, крім суми боргу, боржник сплачує і судові витрати.

Тож «Хмельницькгаз» закликає споживачів не допускати накопичення боргів, а вчасно розраховуватися за отримані послуги з розподілу газу, аби гарантувати стабільну та безпечну доставку газу в свою домівку.

Нагадаємо, що клієнти АТ «Хмельницькгаз» з початку року, відповідно до законодавства, сплачують за доставку газу за окремим рахунком своїй газорозподільній компанії.

Тож, в умовах карантину, сплатити за доставку можна з дому, за обраним клієнтом зручним платіжним сервісом та найменшою комісією через:

Нагадаємо, що навіть у діючий період карантинних обмежень, АТ «Хмельницькгаз», як підприємство критичної інфраструктури, ні на мить не припиняє доставляти природний газ понад 400 тис. подолян. Відтак, аби гарантувати подальший безперебійний та безпечний розподіл, газорозподільна компанія звертається з великим проханням своєчасної та повної оплати наданих послуг до 20 числа місяця або за фінансової можливості.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.