Маска-невидимка. Суд «нагородив» винахідника штрафом 17 тис. грн

Мешканець Хмельницької області порушив правила карантину

Нетішинський міський суд Хмельницької області оштрафував місцевого мешканця на 17 тис. грн за порушення правил карантину (ст. 44-3 КУпАП).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 6 листопада.

Як зафіксували правоохоронці, протягом 23-25 вересня мешканець міста двічі зайшов до продуктового магазину без маски, чим порушив «карантинну» постанову Кабміну від 22 липня 2020 року №641.

У судовому засіданні чоловік вини не визнав і відмовився надавати будь-які пояснення, посилаючись на ст.63 Конституції України. Натомість під час огляду відеозаписів, долучених до протоколів про адміністративні правопорушення, він зазначав, що на ньому була прозора маска, яку інші не помічають, а тому він не порушував жодних законів.

Однак такі пояснення чоловіка суд розцінив як намагання уникнути відповідальності. При цьому його вина підтверджується двома протоколами про адміністративні правопорушення, письмовими поясненнями очевидців, які зазначили: невідомий їм чоловік перебував в магазині без одягненої захисної маски, на зауваження не реагував; копією книги відгуків та пропозицій магазину, де порушник зробив заяву про те, що касир незаконно вимагала від нього одягнути маску, погрожуючи, що не продасть товар.

Крім штрафу, порушник заплатить 420,4 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», у Донецькій області суд оштрафував на 17 тис. грн підприємницю з бару «Росія» за маску на підборідді.

Деснянський районний суд Чернігова оштрафував на 17 тис. грн місцеву мешканку, яка доводила, що у законодавстві нема визначення терміну «захисна маска».