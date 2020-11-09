На Хмельниччині помер фермер, сім'ю якого катували невідомі у масках

Кілька днів за життя чоловіка боролися лікарі, але врятувати його так і не змогли

Керівник Асоціації фермерів та землевласників Білогірського району Хмельницької області, співзасновник фермерського господарства «Вільний селянин» Володимир Матвієць, якого катували невідомі, помер. Про це повідомили у Фейсбук-спільноті «За рідну землю — Хмельниччина», пише agronews.ua.

Вчора, від отриманих травм 64-річний фермер помер в Хмельницькій обласній лікарні.

«Перебуваючи у важкому стані, після травм спричинених катуваннями, пішов у вічність аграрій, депутат Білогірської селищної ради, член Всеукраїнської Аграрної Ради, засновник господарства «Вільний селянин» Матвієць Володимир Петрович», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, напад стався в селі Українка Білогірського району. 29 жовтня пізно ввечері група осіб у камуфляжному одязі та балаклавах проникла у будинок директора фермерського господарства. Зловмисники зв’язали 64-річного господаря будинку, його 62-річну дружину і 41-річного сина та, застосовуючи до них тортури, заволоділи значною сумою коштів, після чого зникли з місця події.

За фактом нападу слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз правоохоронці працюють над пошуком зловмисників.