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    На Хмельниччині помер фермер, сім'ю якого катували невідомі у масках

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    Співзасновник фермерського господарства &laquo;Вільний селянин&raquo; Володимир Матвієць, якого катували невідомі, помер - На Хмельниччині помер фермер, сім'ю якого катували невідомі у масках
    Співзасновник фермерського господарства «Вільний селянин» Володимир Матвієць, якого катували невідомі, помер

    Кілька днів за життя чоловіка боролися лікарі, але врятувати його так і не змогли

    Керівник Асоціації фермерів та землевласників Білогірського району Хмельницької області, співзасновник фермерського господарства «Вільний селянин» Володимир Матвієць, якого катували невідомі, помер. Про це повідомили у Фейсбук-спільноті «За рідну землю — Хмельниччина», пише agronews.ua.

    Вчора, від отриманих травм 64-річний фермер помер в Хмельницькій обласній лікарні.

    «Перебуваючи у важкому стані, після травм спричинених катуваннями, пішов у вічність аграрій, депутат Білогірської селищної ради, член Всеукраїнської Аграрної Ради, засновник господарства «Вільний селянин» Матвієць Володимир Петрович», — йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, напад стався в селі Українка Білогірського району. 29 жовтня пізно ввечері група осіб у камуфляжному одязі та балаклавах проникла у будинок директора фермерського господарства. Зловмисники зв’язали 64-річного господаря будинку, його 62-річну дружину і 41-річного сина та, застосовуючи до них тортури, заволоділи значною сумою коштів, після чого зникли з місця події.

    За фактом нападу слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз правоохоронці працюють над пошуком зловмисників.

     

    Хмельниччина смерть напад фермер
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