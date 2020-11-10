РГК відкриває два нових роботизованих заводи

За рік роботи RGC Production відкрив також швейну філію в Сумах, що спеціалізується на забезпеченні співробітників газорозподільних компаній спецодягом

В умовах високого попиту на продукцію інноваційного заводу RGC Production у Львові, підприємство в шість разів розширило модельний ряд своєї продукції. Для задоволення потреб у високоякісному обладнанні для газових мереж RGC Production відкриває два нових заводи – в Дніпрі та Вінниці.

За рік роботизований завод RGC Production у Львові розширив спектр продукції, яку випускає, більше ніж у шість разів. Основа виробничої програми – газорегулюючі пункти – тепер представлені у понад 100 моделях, у той час як в 2019 році їх було 16. До лінійки продукції RGC Production входить також близько 50 моделей вузлів обліку газу та вже п'ять модифікацій модемів 104Smart. Вони призначені як для корпоративних, так і побутових клієнтів.

Для такого масштабного розширення виробництва було потрібно наростити виробничі потужності підприємства. У поточному році парк виробничого обладнання на заводі RGC PRODUCTION у Львові зріс удвічі – з 32 до 62 одиниць, за рахунок встановлення сучасних автоматичних комплексів, а його площа зросла вдвічі.

«Це вже другий етап розвитку нашого проєкту – розширення діючого виробництва. Для цього ми встановили на заводі ще один роботизований зварювальний комплекс, а також лінію лазерного автоматичного різання металу», – сказав Олександр Волович, керівник RGC PRODUCTION. Також завод поповнили автоматичною дрібноструменевою лінією та лінією хімічної обробки металу.

У зв'язку з розробкою і впровадженням нової технологічної продукції потрібні були додаткові інженерні кадри. Зараз на львівському заводі працює 34 інженери – це кожен четвертий на підприємстві.

Для забезпечення виробництва якісними комплектуючими підприємство налагодило співпрацю із провідними світовими компаніями: Pietro Fiorentini (Італія), Emerson, Mesura, Cavagna Group, Itron (США) і Bonomi.

Для задоволення зростаючого попиту на високоякісну продукцію для газових мереж, що потребують масштабної модернізації, RGC Production вирішив і далі розширюватись. На разі завершується будівництво інноваційних заводів у Дніпрі та Вінниці.

«Ми вже замовили чотири роботизованих зварювальних комплекси для цих підприємств», – повідомив Олександр Волович.

За рік роботи RGC Production відкрив також швейну філію в Сумах, що спеціалізується на забезпеченні співробітників газорозподільних компаній спецодягом. У поточному році кількість співробітників на швейному виробництві збільшилась втричі – до 102 фахівців. Завдяки використанню сучасного обладнання японського бренду вони випустили вже більше 40 тис. одиниць спецодягу.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, що обслуговують понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.