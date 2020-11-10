РГК відкриває два нових роботизованих заводи
За рік роботи RGC Production відкрив також швейну філію в Сумах, що спеціалізується на забезпеченні співробітників газорозподільних компаній спецодягом
В умовах високого попиту на продукцію інноваційного заводу RGC Production у Львові, підприємство в шість разів розширило модельний ряд своєї продукції. Для задоволення потреб у високоякісному обладнанні для газових мереж RGC Production відкриває два нових заводи – в Дніпрі та Вінниці.
За рік роботизований завод RGC Production у Львові розширив спектр продукції, яку випускає, більше ніж у шість разів. Основа виробничої програми – газорегулюючі пункти – тепер представлені у понад 100 моделях, у той час як в 2019 році їх було 16. До лінійки продукції RGC Production входить також близько 50 моделей вузлів обліку газу та вже п'ять модифікацій модемів 104Smart. Вони призначені як для корпоративних, так і побутових клієнтів.
Для такого масштабного розширення виробництва було потрібно наростити виробничі потужності підприємства. У поточному році парк виробничого обладнання на заводі RGC PRODUCTION у Львові зріс удвічі – з 32 до 62 одиниць, за рахунок встановлення сучасних автоматичних комплексів, а його площа зросла вдвічі.
«Це вже другий етап розвитку нашого проєкту – розширення діючого виробництва. Для цього ми встановили на заводі ще один роботизований зварювальний комплекс, а також лінію лазерного автоматичного різання металу», – сказав Олександр Волович, керівник RGC PRODUCTION. Також завод поповнили автоматичною дрібноструменевою лінією та лінією хімічної обробки металу.
У зв'язку з розробкою і впровадженням нової технологічної продукції потрібні були додаткові інженерні кадри. Зараз на львівському заводі працює 34 інженери – це кожен четвертий на підприємстві.
Для забезпечення виробництва якісними комплектуючими підприємство налагодило співпрацю із провідними світовими компаніями: Pietro Fiorentini (Італія), Emerson, Mesura, Cavagna Group, Itron (США) і Bonomi.
Для задоволення зростаючого попиту на високоякісну продукцію для газових мереж, що потребують масштабної модернізації, RGC Production вирішив і далі розширюватись. На разі завершується будівництво інноваційних заводів у Дніпрі та Вінниці.
«Ми вже замовили чотири роботизованих зварювальних комплекси для цих підприємств», – повідомив Олександр Волович.
За рік роботи RGC Production відкрив також швейну філію в Сумах, що спеціалізується на забезпеченні співробітників газорозподільних компаній спецодягом. У поточному році кількість співробітників на швейному виробництві збільшилась втричі – до 102 фахівців. Завдяки використанню сучасного обладнання японського бренду вони випустили вже більше 40 тис. одиниць спецодягу.