Блогер пояснив, які ризики створює зрив запуску ринку електроенергії



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Новий ринок електроенергії планують ввести з 1 липня

Новий ринок електроенергії ліквідує великі корупційні ризики

Не введення ринку електроенергії створює великі корупційні ризики, хоча представник президента в уряді Андрій Герус намагається переконати всіх в протилежному. Про це написав блогер Філіп Духлій в Facebook.

«Вдумайтеся тільки - старий ринок з його тарифними скандалами, повністю ручним керуванням цінами і обсягами виробництва через тільки формально незалежних чиновників в НКРЕКП, яких завжди можна залякати, натиснути, відкрити кримінальні справи (привіт Оксані Кривенко) - це ок. А ось конкурентна модель ринку, на якій є змагальність компаній - це причина корупції», - написав блогер.

Він також звернув увагу на те, що закон, згідно з яким вводиться новий ринок електроенергії з 1 липня, був прийнятий ще два роки тому, але критикувати його Андрій Герус почав лише зараз. Що, на думку блогера, пов'язане з прагненням захистити інтереси близького до президента бізнесмена Ігоря Коломойського.

«Два роки тому був прийнятий закон про новий ринок, два роки йшла підготовка. Весь цей час Герус критикував «Роттердам +», поливав всіх помиями, включаючи Порошенка і прив'язувати його де тільки можна. І ось коли «Р +» повинен припинити існування, раптом Герус починає критикувати новий ринок. І то йому не так - і це. Єдине що йому так - це низькі ціни для феросплавних заводів Коломойського в ручному режимі і при цьому у нього немає іншого рішення, ніж залишити все як є, і просто відкласти все, сподіваючись вирішити через чиновників», - вважає Духлій.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії повинен бути запущений 1 липня згідно з Законом України «Про ринок електроенергії». Закон імплементує норми Третього енергопакету Євросоюзу і є частиною міжнародних зобов'язань України.

Прем'єр Володимир Гройсман запевнив, що ринок буде запущений вчасно. На засіданні КМУ 5 червня, були прийняті ключові постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня.

Категорично проти ринку електроенергії висловлюється підприємець Ігор Коломойський, який контролює вертикально-інтегрований феросплавний холдинг. Феросплавне виробництво є одним з найбільш енергоємних - в собівартості продукції частка електроенергії досягає 50%.