Блогер стверджує, що головний оперативник Державної фіскальної служби Мацюк віддав команду щодо тиску на бізнес і вимагання



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Замість обіцяного «сприятливого клімату для інвестицій» ДФС видавлює інвестиції з економіки – Голобуцький

Підприємці-платники акцизного збору масово скаржаться на репресії з боку першого заступника голови Головного оперативного управління Державної фіскальної служби Володимира Мацюка.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook блогер Олексій Голобуцький.

За його даними, Державна фіскальна служба доручила регіональним відділенням жорстко вибивати з підприємців платежі. Мацюк, який виконує обов’язки голови управління на час відпустки Геннадія Лісового, розгорнув кампанію за вимагання та тиску на бізнес.

«Повернув атмосферу часів Сім’ї та Минздоха: коли на бізнес жорстко наїжджали і вибивали все, навіть наперед. Методи і принципи ті ж, їх неможливо не впізнати... Тим, хто не хоче героїчно закрити собою бюджетну діру, наполегливо погрожують кримінальними справами», – зазначив блогер.

Голобуцький підкреслив, що замість обіцяного «сприятливого клімату для інвестицій» Державна фіскальна служба видавлює інвестиції з економіки. Як наслідок рекордне падіння промвиробництва до кінця 2019 року на 6,9%, хоча ще в березні динаміка була позитивною – зростання 12%.

«Якщо вітчизняних підприємців придавити так, щоб вони закрили свої бізнеси і навіть звалили з країни, то це, в принципі, дійсно очистить місце для зовнішніх інвесторів. Кабмін саме це мав на увазі?» – підсумував блогер.