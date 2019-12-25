Гончарук за два тижні знизив тарифи, а «міцні господарники» не могли зробити цього роками, – експерт



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

Кабмін, на тлі монобільшості в Раді виглядає не найгірше

Уряд Гончарука зміг реалізувати завдання президента щодо зменшення тарифів на газ для населення за декілька тижнів і до завершення переговорів про транзит. Це демонструє здатність нового Кабміну контролювати і прогнозувати тарифну політику. Наступним кроком уряда Гончарука має стати перегляд тарифів на опалення для бізнесу.

Про це політичний експерт Володимир Цибулько написав 25 грудня на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що зниження вартості опалення для українського населення ще до завершення переговорів НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» щодо нового контракту про транзит газу – позитивний крок і він демонструє, що чинний уряд контролює тарифну політику і ситуацію загалом.

«Прем’єр Гончарук пообіцяв зниження «платіжок» за газ в цьому місяці на 300-400 гривень, глобально мова йде про зменшення ціни навіть до 30% – ще до завершення переговорів Нафтогазу із Газпромом. Демонструється впевненість у прогнозованій політиці галузі. Смілива заява, конкретні кроки.

Насправді Кабмін, на тлі монобільшості в Раді виглядає не найгірше. Тим більше, що перетікання уваги суспільства таки відбувається в бік більш прогнозованої політики. Та і Зеленський показово рахується з думкою більшості громадян, формує більш відповідальну політику, без непотрібного зазирання в зуби олігархам», – підкреслив експерт.

Володимир Цибулько зазначив, що нині Уряд Олексія Гончарука поступово виходить з режиму турбулентності після зміни влади в країні. Експерт додав, що наступним кроком після зменшення вартості газу для населення має бути перегляд цін для підприємців. Він вважає, що у цій ситуації підтримка бізнесу – невід’ємна складова для підвищення рівня життя населення.

«Питання ж не лише в ціні газу і тарифів відповідно, які будуть дешевшими на 400 грн для населення, але й питання в умовах ведення бізнесу для більш широких прошарків. І тарифна політика не лише для громадян, а й для бізнесу повинна ставати все адекватнішою і прогнозованішою, інакше ігри в часткові кадрові зміни нічого не змінять. Минають перші три місяці Кабміну Гончарука і на перші 100 днів варто очікувати виходу з турбулентності, з періоду рукотворних криз. Знижені тарифи під ялинку збережуть кошти домогосподарств, що приємно», – написав експерт.

Володимир Цибулько також відзначив швидкість з якою було прийняте рішення про зменшення тарифів для населення. За його словами, для України – це нонсенс.

«Важливо, що з моменту, коли президент поставив прем’єру завдання знайти спосіб знизити тарифи пройшло всього декілька тижнів. Тут само собою виникає питання: що заважало попереднім урядам, «міцним господарникам» зробити щось подібне для людей за багато років, у той час, коли команда Гончарука знайшла рішення всього за два тижні? Мабуть, відповідь та сама, що і на питання про зняття депутатської недоторканності, або закон про імпічмент», – заявив він.

Нагадаємо, що 24 грудня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про нову постанову Кабінету міністрів, що дозволяє знизити вартість опалення для українського населення до 30%. Очільник Уряду зазначив, що здешевлення газу відбудеться протягом місяця, і у платіжках за грудень люди його побачать. Він також звернувся до представників місцевої влади з проханням налагодити ефективну роботу для реалізації вищевказаної постанови на місцях, щоб зменшення тарифів на газ відбулося синхронно у всіх регіонах України.

Як повідомлялося, уряд Гончарука з 2020 року збільшує соціальну допомогу для дітей-сиріт.