Міністерства охорони здоров'я України оголосило боротьбу сигаретам і вейпам



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Вперше в Україні пропонується врегулювати поняття «електронна сигарета»

МОЗ пропонує заборонити всі смакові добавки, які роблять сигарети «смачними» і заохочують неповнолітніх і молодих людей до куріння

Кабінет Міністрів України 24 грудня схвалив законопроєкт, який значно посилить боротьбу з курінням. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Документ розроблений в рамках реалізації Рамкової Конвенції з боротьби проти тютюну та на виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Законопроєкт значно посилить боротьбу з курінням, заповнить прогалини в українському законодавстві, встановить вимоги до обігу електронних сигарет і новітніх тютюнових виробів в Україні.

МОЗ пропонує заборонити всі смакові добавки, які роблять сигарети «смачними» і заохочують неповнолітніх і молодих людей до куріння.

Також законопроектом вводяться нові маркування для тютюнових виробів: графічні попередження про шкоду куріння будуть змінені на європейські і займати значно більшу частину упаковки сигарет - 65%. Більш того, буде здійснюватися постійна щорічна ротація медичних графічних попереджень.

Правила до попередження про небезпеку для здоров'я вводяться для всіх видів тютюнових виробів, електронних сигарет і заправних контейнерів (30% від загальної площі).

Реклама тютюнових виробів більше не буде використовувати можливі позитивні асоціації тютюну з бадьорістю, здоров'ям, силою або молодістю. Під забороною реклама або натяки на меншу шкідливість, інший смак або добавки, що зменшують негативний вплив на навколишнє середовище.

Проєкт Закону також забороняє виготовлення «міцних» сигарет. Це сигарети, в яких показники вмісту нікотину, смоли і монооксиду вуглецю в димі однієї сигарети перевищують: нікотину - 1,0 мг, смоли - 10 мг, монооксиду вуглецю - 10 мг.

Розширюється перелік тютюнових виробів, який дозволяє контролювати їх поширення, рекламу і упаковки. Серед переліку є такі види: жувальний, нюхальний, курильний самокруток, трубок, для кальяну і для перорального застосування.

Крім тютюнових виробів, проєкт Закону вводить визначення трав'яного виробу для куріння. Це виріб на основі рослин, трав або фруктів, не містить тютюну і який можна споживати через процес згоряння.

Документ також передбачає визначення нових тютюнових виробів (наприклад, т.зв. тютюнових виробів для електричного нагріву) - нових девайсів, які набули значної популярності на українському ринку. Це тютюновий виріб, який не входить в такі терміни, як: сигарети, тютюн для самокрутки, люльковий тютюн, тютюн для кальяну, сигари, сигарили, жувальний тютюн, нюхальний тютюн і тютюн для перорального застосування. Таким чином, оновлене законодавство дозволить контролювати оборот і рекламу нових тютюнових продуктів, які зараз знаходяться.

Також вперше в Україні пропонується врегулювати поняття «електронна сигарета». Досі ці вироби з доставки нікотину залишаються поза регулюванням, а відповідно може вільно продаватися навіть дітям. Нещодавно CDC повідомило про 33 випадки смерті в США, які пов'язують з курінням е-сигарет.

Зате в Україні зростає популярність електронних сигарет, в тому числі і вейпів серед молоді. За даними дослідження GYTS 2017, більше 18% школярів у віці 13-15 років споживають е-сигарети, додають у МОЗ.

У документі дається визначення для е-сигарет відповідно до правил в ЄС: це виріб, який можна використовувати для споживання пара, яка містить нікотин, через мундштук або будь-який компонент цього виробу, в тому числі ,картридж, резервуар і пристрій без картриджа або резервуара.

Це дозволить зобов'язати виробників та продавців тютюновмісних продуктів дотримуватися правил маркування, реклами і розповсюдження, які затверджені для традиційних сигарет, а також щорічно звітувати органам державної влади про склад таких виробів.

Раніше повідомлялося, що цигарки можуть подорожчати до 100 гривень за пачку.