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    Політика

    Зеленський підписав закон про заборону купувати електроенергію в Росії

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    Зеленський підписав закон про заборону купувати електроенергію в Росії

    При цьому Кабмін матиме право скасувати цю заборону на певний строк

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 330-ІХ про внесення змін до закону України «Про ринок електричної енергії».

    Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

    «Закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку)», – йдеться у повідомленні.

    Водночас уряд отримує право скасовувати цю заборону на певний термін для уникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергосистемі України.

    «Метою документа є забезпечення належного контролю над цінами на електричну енергію за умов недостатньої конкуренції на цьому ринку; врегулювання питань роботи теплоелектроцентралей за нової моделі ринку електроенергії, що є необхідною передумовою для забезпечення теплопостачання споживачів в опалювальний період», – зазначають в ОПУ.

    Закон зокрема передбачає, що в разі істотного коливання цін на ринку електричної енергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має право після консультацій з Антимонопольним комітетом України встановлювати граничні ціни на цьому ринку «на добу наперед» з відповідним обґрунтуванням.

    Також НКРЕКП отримує право тимчасово – до 1 квітня 2020 року – встановлювати виробникам, які комбіновано виробляють електричну та теплову енергію на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електроенергії (у випадках, передбачених рішенням уряду про покладання спеціальних обов’язків).

    Нагадаємо, Верховна Рада України 4 грудня схвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає можливість тимчасового регулювання цін на ринку електроенергіїЙого підтримали 274 нардепа.

    Кабмін Верховна Рада НКРЕКП закон електроенергія президент уряд
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